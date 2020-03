Mulher de Stênio Garcia revela que ator tem rixa com Silvio de Abreu

07/03/2020 | 18:11



Trabalhar em uma produção significa se dedicar a um projeto por alguns meses e conviver com pessoas por um bom período de tempo. Muitas vezes, por causa da convivência ou simplesmente por opiniões diferentes, ator e diretor não conseguem se dar bem, o que pode muitas vezes prejudicar o andamento de uma atação. E segundo a atriz Mari Saade, mulher do Stênio Garcia, isso aconteceu com o ator e o diretor Silvio de Abreu.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, Mari resolveu explicar por que o ator tem estado em baixa nas novelas da Globo, alegando essa rixa como principal motivo. A última aparição de Stênio em uma novela do início ao fim foi em Salve Jorge, trama de 2012. Ela afirma que, na ocasião, a troca da direção da dramaturgia fez com que ele não tivesse mais as mesmas oportunidades dentro da casa.

- Aconteceu uma mudança na direção artística de Manoel Martins para Silvio de Abreu, que odeia o Stênio e guarda esse rancor desde 1968, ano em que eu nasci. Stênio era casado com a amada Cleyde Yaconis há dez anos e estava numa relação morna, mas boa. Ele largou Cleyde sem avisar, deixando um bilhete num papel de pão, porque era um homem novo e por isso covarde. A irmã da Cleyde havia sofrido um aneurisma e veio a falecer. Stênio fez tudo errado, na hora errada, com a melhor mulher que ele teve. Enfim, a tal paixão cega, ele se arrependeu amargamente, pediu desculpas e Cleyde maravilhosa perdoou, disse Mari, que ainda sugeriu que Silvio tenha tomado as dores da ex-mulher do Stênio:

- Silvio idolatrava a Cleyde. Quando Stênio era casado com ela, ele não saía do camarim dela. Stênio até achava que ele queria ter sido o marido dela, mas era admiração mesmo. Silvio se tornou um grande autor de telenovelas e em 1998 o Carlos Manga precisou no decorrer da novela [Torre de Babel] escalar Stênio e Silvio brecou porque a Cleyde estava na novela. Houve discussão e fofoca nos bastidores e até eu que fazia uma personagem fiquei sabendo. Depois de muita discussão, Silvio ligou para a Cleyde para contar que o Manga queria colocar o Stênio. Disse que tinha estourado o orçamento e precisava ser um ator da casa. Cleyde falou: Iimagina, Stênio é um ótimo colega de trabalho. E assim Stênio entrou na novela e eu o conheci.

