Câmara aprova contratação de 415 servidores sem concurso

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



04/03/2020 | 00:01



A Câmara de Mauá aprovou na sessão de ontem, em segundo turno e em definitivo, projeto do governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB) que autoriza a contratação de 415 servidores de forma direta, ou seja, sem concurso público. Os cargos serão para a área da saúde e terão contrato temporário de um ano, não prorrogável.

A medida causou polêmica nas últimas semanas porque, para a oposição, a contratação de funcionários de forma direta em ano eleitoral indica inchaço da máquina em benefício do governo.

A administração, por outro lado, argumenta que a medida é “paliativa” e que há necessidade de estancar a defasagem de médicos no município, sobretudo depois do fim do programa Mais Médicos, do governo federal. O Paço mauaense caminha para colocar na rua licitação para contratar nova OSS (Organização Social de Saúde) para substituir a FUABC (Fundação do ABC) nas gestões clínica e administrativa dos equipamentos do setor no município.

CARGOS

Além de 200 médicos, o projeto autorizará a Prefeitura a nomear técnicos de enfermagem (50 vagas); enfermeiros (35); cirurgiões dentistas (dez); e fisioterapeutas (cinco). A proposta prevê ainda a contratação de 15 motoristas de ambulância e 100 agentes administrativos. A oposição até que tentou suprimir do projeto esses últimos cargos na semana passada, mas a base do governo derrubou a emenda. As novas contratações causarão impacto de R$ 34,2 milhões na folha de pagamento neste ano.