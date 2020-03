Tempo deve seguir fechado e com chuva até fim do mês

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



04/03/2020 | 00:01



O verão não tem sido como as pessoas esperam e estão mais acostumadas. Por mais que a estação seja historicamente chuvosa, os moradores do Grande ABC têm estranhado mesmo é a oscilação da temperatura, com dias em que a mínima está na casa dos 16° C, o que não é comum para esta época do ano.

O meteorologista da Squitter Meterologia e Hidrologia, empresa responsável pela operação do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Grande ABC, Caio Pereira de Souza aponta que as fortes chuvas são devido às zonas de convergência vindas do Atlântico Sul, fenômeno que persistiu em toda a região. “Esse fenômeno configura todas suas características, de tempo fechado, duvidoso e nuvens carregadas, por pelo menos cinco dias. Esse banco de nebulosidade vem desde a Amazônia até o Oceano Atlântico”, destaca.

Souza também observa que o tempo diferente da estação causa chuvas fracas a moderadas, apesar de o fenônemo ser predominantemente dos meses de novembro a março. “Observamos que quando o clima fica mais nublado nesses meses, podemos identificar a presença desse fenônemo”, comenta.

O meteorologista também explica que a previsão de temperaturas baixas e chuvas segue até o fim do mês. “As temperaturas não vão se alterar muito. Ou seja, teremos chuvas por causa das zonas de convergência e baixas temperaturas por conta de maior nebulosidade no verão”, finaliza.