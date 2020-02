Policiais do 6º Baep (Batalhão de Operações Especias da Polícia) prenderam, nessa quarta-feira (26), dois indivíduos por receptação de veículos. Os homens, que não tiveram a identidades reveladas, agiam em São Bernardo e Mauá.

Segundo o boletim de ocorrência, na apreensão em São Bernardo foi consultado o número do chassi, alem do veículo ser produto de roubo no município de São Vicente, no litoral Paulista, estava com a numeração do motor adulterada. O criminoso foi preso em flagrante por receptação e adulteração e conduzido ao 2ºDP (Rudge Ramos ).

Em Mauá o veículo apreendido constava ser produto de furto. O homem foi preso por receptação.