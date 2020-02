Internautas acusam Guilherme de abuso psicológico após discussão com Gabi no BBB20

26/02/2020 | 11:11



O BBB20 segue eliminando os participantes a cada semana e, depois da saída de Boca Rosa, uma nova tensão se instalou na casa. Isso porque, em meio a surpresa da eliminação, o relacionando de Guilherme e Gabi entrou em crise depois que a cantora pediu para ficar sozinha. O modelo, claro, não gostou da postura da amada e, durante conversa com Mari Gonzales, afirmou: - O que é que eu fiz para essa garota? Eu que sou namorado dela...

Gabi, então, também resolveu conversar com Mari. A sister explicou que ainda não superou o fato de Guilherme não ter contado sobre a investida de Bianca, durante a festa Guerra e Paz, e por não ter imposto limites à amizade dos dois...

Do outro lado do gramado, Guilherme conversou com Flayslane e tentou explicar a situação. O modelo afirmou que após o resultado do paredão quis abraçar a cantora por estar muito triste, mas que Gabi não entendeu. Flay, por sua vez, tentou saber de quem Gabi estaria com ciúmes, mas ele resumiu: - Não quero nem acreditar que seja por isso, porque aí é muita falta de sensibilidade.

E depois de muita conversa paralela, Gabi e Guilherme finalmente sentaram para conversar! - Hoje, quando a Bia saiu, eu fiquei meio em choque, sabe? E daí pensei. Meu Deus, será que isso pode ter sido um motivo também? Isso me faz mal, disse Gabi. Na sequência, Guilherme respondeu: - Eu não vou ficar namorando com você só por namorar. E uma coisa você vai ter que entender. Eu fiquei amigo dela e nada rolou, e também mencionou o episódio da festa em que Boca Rosa quis beijá-lo: - Ela me ajudou também, não posso ignorar isso por um fato que ela errou, não fui eu que errei, eu não fiz nada, eu não fiz absolutamente nada. Não vou ficar insistindo, não vou ficar implorando para você que não fiz nada de errado, porque eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz.

Na web, as falas do modelo repercutiram de maneira negativa, e teve internauta o acusando de estar fazendo abuso psicológico com Gabi: Esse Guilherme é o pior tipo de macho que existe. Vivia atrás da Bianca. Agora joga a culpa TODA na Bianca. E ainda tenta fazer a Gabi pensar que tudo não passa de loucura da cabeça dela, usando contra a garota traumas que um dia ela sentiu confiança em contar pra ele. Tenso, né? No fim, Guilherme conversou sobre a discussão com Gabi e, para Felipe e Flayslane, declarou: - A gente não tem mais nada e vai me prejudicar no jogo. A cantora, por sua vez, se juntou às meninas e seguiu confidenciando sobre Guilherme. Manu Gavassi e Marcela resolveram aconselhá-la, dizendo: - Não esquece a mulher incrível que você é, não deixa isso apagar. Não tem nada de errado em ser egoísta com as nossas emoções.

Mas não foi só de treta amorosa que viveu essa madrugada. A rivalidade entre Pyong e Felipe está mais viva do que nunca, principalmente após o retorno do arquiteto do paredão. - Eu não seria seu amigo nunca, porque aqui dentro você é falso. Você não é humilde, afirmou Felipe. O hipnólogo, por sua vez, não deixou por menos e retrucou: - Se você não entende, sai por aquela porta. Vish...