Acervo de Evandro Teixeira chega ao IMS

Miriam Gimenes



25/02/2020 | 22:30



O Instituto Moreira Salles acaba de adquirir parte do acervo do fotojornalista Evandro Teixeira. São cerca de 150 mil fotografias e negativos, além de documentos, publicações, equipamentos fotográficos, entre outros itens. O conjunto será integrado à coleção de fotografia do instituto, que já conta com nomes como Thomaz Farkas e Otto Stupakoff.



Teixeira participou de momentos importantes da história do País, como a chegada do general Castello Branco ao forte de Copacabana, no dia 1º de abril de 1964. Para clicar as fotos, Teixeira precisou furar o bloqueio dos militares, realizando um flagrante histórico do início da ditadura.

Ainda nesse período, produziu a famosa foto da Passeata dos Cem Mil, em 1968. Também registrou a repressão às manifestações estudantis no Rio de Janeiro, em imagens que moldaram a memória dos anos de chumbo. No plano internacional, cobriu a queda do presidente Salvador Allende e o velório do poeta Pablo Neruda, ambos no Chile em 1973, entre outros destaques.



Nascido na Bahia, ele tem 85 anos. Em entrevista ao site do IMS, disse que a “fotografia é um conjunto de fatores: tem que ter um olho bom, experiência, conhecimento, técnica e, fundamentalmente, sorte”.