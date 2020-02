Rodovia Anchieta tem trânsito lento; Imigrantes não apresenta problemas

Do Diário do Grande ABC



23/02/2020 | 14:33



Rodovia Anchieta apresente trânsito lento para quem desce à Baixada Santista. Há lentidão entre o km 47 e o km 51 devido a acidente no trecho.

Já a Imigrantes, segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), tem tráfego normal.

No trecho de serra o tempo está encoberto, mas há boa visibilidade

Permanece em operação pelo SAI a Operação Normal (5x5). A descida pode ser feita pelas pistas Sul tanto da da Anchieta quanto da Imigrantes.

Para quem se desloca em direção ao Grande ABC e à Capital encara as pistas Norte de ambas as rodovias que cortam a região.



Feriado de Carnaval



De acordo com boletim da Ecovias, desde a 0h de quinta-feira (20), quando se iniciou a contagem, mais de 301,3 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 130,5 mil veículos. Na última hora, desceram cerca de 3.200 veículos e subiram mais de 1.400.