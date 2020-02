e-Financeira, o RX do contribuinte

Do Diário do Grande ABC



A Receita Federal se vale do e-Financeira na mesma linha de fonte de informações que as empresas repassam ao Fisco por meio do Sped (Sistema Público de Escrituração Digital), para requerer de bancos e instituições equiparadas, como planos de saúde, seguradoras e operadoras de fundo de aposentadoria programada, para checar toda as movimentações realizadas por clientes e correntistas. Instituída pela IN (Instrução Normativa) 1.571, de 2015, a e-Financeira é justificada pelo Fisco como método de captação de dados que se constituirá em avançado instrumento de fiscalização, baseado no ‘cruzamento fiscal’ entre as declarações entregues pelas instituições e aquelas feitas pelos contribuintes.



Ela substitui a Dimof (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), assim terá maior possibilidade de coibir a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro. Dentre outras finalidades, a e-Financeira está em consonância com o IGA (Acordo Intergovernamental) entre Brasil e Estados Unidos para aplicação do Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act). O objetivo é tornar mais fácil a identificação de casos de sonegação fiscal, por meio de irregularidades e contradições identificadas entre esta nova obrigação e as declarações apresentadas pelos contribuintes. Recomenda-se aos contribuintes que redobrem as atenções ao declarar sua renda e movimentação de recursos, entende-se como tal investimentos de toda a natureza, pois deverá estar em pleno acordo com os dados que a Receita Federal receberá das mais diversas fontes.



Fato é que o Fisco a cada momento se mune de mais meios para controlar de forma eficaz a vida das empresas e das pessoas físicas, pois, além da e-Financeira, há inúmeras outras informações que ele recebe, exemplificando: de operadoras de cartões de créditos, clínicas médicas, hospitais, livro caixa, confeccionado por profissionais liberais e autônomos em geral que recebem de pessoas físicas, de imobiliários, incorporadores etc.



Assim, se conclui, de forma inequívoca, o quanto que o Fisco está aparelhado para confrontar e validar todas as informações, o que requer dos contribuintes toda atenção ao prestarem suas declarações ao Fisco, quer seja pessoa física, no momento em que confeccionar e entregar sua declaração anual de Imposto de Renda, ou mesmo às empresas quando enviarem à Receita Federal o e-ECD (Escrituração Contábil Digital) e e-ECF (Escrituração Contábil Fiscal), visto que qualquer informação inconsistente poderá acarretar série de contratempos. Portanto, é imprescindível que a prestação de contas seja feita de maneira correta e transparente, evitando desajustes com o Fisco.

Sandro Rodrigues é contabilista, economista e fundador da Attend, Assessoria, Consultoria e Auditoria S/S.

Palavra do Leitor

Agressão

Após muitos dias difíceis que passei nas últimas semanas, chego à conclusão de que agressões nem sempre são físicas! Às vezes são só emocionais, e essas talvez sejam as piores! Deus nos ajude!

Rosângela Caris

Mauá

Assédio

Mais uma vez este prestigioso Diário dá destaque ao nefasto e inaceitável assédio, ocorrido, desta vez, com uma cidadã andreense, que se sentiu desvalida, por conta da inoperância da Polícia Militar (Setecidades, dia 16). Parabéns à competente jornalista Aline Melo pela feitura da reportagem circunstanciada. Ainda bem que temos o apoio e destemor incondicional deste prestigioso periódico, que, como diriam meus amados ex-regidos, ‘bota a boca no trombone’.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Caminho do Pilar

Há algum tempo um leitor escreveu nesta Palavra do Leitor questionando, com razão, o fato de logo após recapearem a Avenida Caminho do Pilar terem aberto valeta para realização de alguma obra. Na sequência, também nesta coluna, o Semasa respondeu que o responsável pela obra era a Sabesp, que informou que havia avisado a Prefeitura. Pois bem, dia 17, ao se passar pelo local nota-se que o conserto realizado na referida valeta já apresenta buracos e está longe de ser considerado de boa qualidade, assim como o planejamento dos serviços pelos órgãos competentes, sejam eles quais forem.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Eu disse!

Dia 20 de 2020: Um dos maiores furacões de todos os tempos atinge a Linha do Equador. Há enorme explosão, e se formam furacões com direções distintas, causando destruições em diversas cidades do planeta Terra. Recebi esta mensagem em sonhos surreais de dimensão maior, a dimensão das galáxias do universo Infinito. Este texto foi publicado neste nesta Palavra do Leitor deste Diário (Professia, dia 20 de setembro de 2019). Dia 10 de fevereiro último aconteceram, ou melhor, concretizaram-se, chuvas torrenciais, equivalente a furacões em São Paulo, Grande ABC, Minas Gerais e Espírito Santo. Há notícias de que os mesmos devastaram países da Europa, incluindo as Ilhas Britânicas. Dia 14 de fevereiro, após os incêndios intermináveis na Austrália, os temporais castigaram aquela região com inundações. Além dos furacões devastadores, surto de coronavírus assola o território chinês e ameaça países de todas as partes do nosso pobre planeta Terra. As autoridades responsáveis de todo o planeta devem tomar as providências urgentemente!

Kiyoshi Ikeda

Santo André

Papa e Edir

Bolsonaro recebeu bênção de Edir Macedo, o bispo da Igreja Universal que por longos anos engana o povo e vive às custas de dízimo dos ‘fiéis’. Lula recebeu bênçãos do papa (Política, dia 14), que, humilde, beija os pés dos fiéis sem pedir nada em troca e, além disso, se preocupa com a desigualdade social do mundo. Está explicado quem é o grande problema do Brasil.

Maurício Toffanelo

Diadema

Animais

Estamos com problemas de animais de grande porte (cabras e cavalos) soltos em Mauá, que prejudicam e deixam o trânsito perigoso, atacam pedestres, espalham lixo e fezes, trazendo doenças. Entrei em contato com todas as secretarias na cidade, e todos se eximiram de responsabilidade. Na última semana uma cabra quebrou a parte interna da van dos Correios, que estava fazendo retirada na empresa em que trabalho. Enviei e-mails para zoonoses, Câmara, ouvidoria da Câmara, SSU (Secretaria de Serviços Urbanos) etc. Mauá está abandonada e mal administrada. Ninguém se responsabiliza em cumprir com suas funções e obrigações aos quais seus cargos são de responsabilidade. Acredito que, exposto o problema, alguém vai descruzar os braços e trabalhar.

Caroline Michelle Ap. Silva

Mauá

