Monica Iozzi reflete sobre selfies e vaidade ao postar cliques sem make

15/02/2020 | 12:11



Monica Iozzi fez uma reflexão interessante no Instagram, na noite de sexta-feira, dia 14. Ao lado de cliques seus ao natural, ela questionou:

Outro dia alguém comentou aqui no meu Instagram - Nossa, raramente você posta fotos suas. Posta mais! A gente fica com saudade - respondi mentalmente - Claro que não posto! Eu quase nunca tô arrumada e não dá pra ficar postando a minha cara limpa por aí, né?

Mas será que não? Iozzi continua:

Então agora, há poucos minutos, passei os olhos por aquele comentário de novo e me bateu uma tristezinha. Uma tristezinha desgosto, sabe? Bateu aquele COMO ASSIM, GENTCHE? Eu não mostro a minha cara pro povo por vaidade???? É isso mesmo??? Sim. É. Então, frente a esta triste constatação, decidi postar as fotos acima. Nelas apareço como estou nesse exato momento. Sem maquiagem na pele, apenas resquícios do rímel à prova d?água que passei pela manhã. Olheiras, pele oleosa na zona T, manchinhas de sol, manchinhas de antigas espinhas, cabelo desgrenhado e com a raiz escura, sobrancelha quase por fazer. Pronto. Feito. Eu sou bem assim no meu dia a dia. Não gosto de muita maquiagem, me incomoda. Sinto minha pele sufocada, meus olhos pesados.Talvez amanhã eu as apague, claro. Talvez amanhã eu não esteja tão confiante. Ou talvez amanhã seja um dia fora do comum e eu queira estar maquiada. Mas a primeira tentativa tá aí e tomara que ela vire semente.

Muitos seguidores se identificaram, inclusive alguns famosos, como Mateus Solano:

Quando foi que nos convencemos de que a beleza está fora da gente? Pintura, cabelo falso, harmonização... Gosto mesmo da @paulabraunoficial é de manhã, quando podemos acordar com calma e nos desejar bom dia.

E anônimos:

Me identifiquei super e olha você é linda e incrível de todas as formas, seja maquiada ou não.