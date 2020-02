Anitta e Lexa viveram romance quando passaram férias juntas

13/02/2020 | 12:10



Recentemente, Anitta viajou para Aspen, nos Estados Unidos, onde curtiu férias na neve! Além de sua família, a cantora também convidou sua amiga, Lexa, e parece que as duas viveram um romance por lá! Pois é, segundo informações do Extra, as duas funkeiras curtiram noites quentes juntas.

Além disso, há algumas publicações das amigas que deixam dúvidas no ar. No Twitter, a esposa de Mc Guimê postou o seguinte:

Gente, imagina eu sendo expulsa do BBB porque mordi alguém? Porque quando eu bebo é distribuição de selinho nas minhas amigas e talvez alguém leve uma leve pequena mordida. Socorro! Fora isso sou da paz, juro!

Como resposta, Anitta, que está solteira, publicou uma foto de uma parte de sua coxa que aparece com um machucado:

Oi migles... leve e pequena? Vai fazer dez dias e ainda tá desse jeitinho... foi pra eu não esquecer de você nunca mais, né? Pode falar!

Além de Gabriel David, filho do presidente da escola de samba Beija-Flor, o Extra ainda apontou outro contatinho de Anitta: Raphael Machado, estudante de Direito do Rio de Janeiro, que é chamado de Deus grego do Méier pela cantora.