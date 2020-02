CPFL, Elektro e EDP SP minimizam impactos de chuvas em areas de concessão

10/02/2020 | 21:00



Distribuidoras de energia que atendem áreas do estado de São Paulo atingidas por chuvas fora da região metropolitana minimizaram os impactos às redes das concessionárias em consequência das precipitações.

A CPFL Piratininga, que atende alguns municípios da Baixada Santista, informou que, após as fortes chuvas e ventos que atingiram as cidades da região desde a madrugada desta segunda-feira (10), enviou todo o seu contingente de equipes a campo para restabelecer o fornecimento de energia elétrica aos trechos da rede de distribuição afetados por interrupções com a maior agilidade possível. "A previsão é de que até o final desta segunda-feira, toda a situação seja normalizada", afirmou.

Já a Elektro, que também atende alguns municípios da Baixada Santista, afirmou que não foram registradas muitas ocorrências. "Os eventos na região estão dentro da normalidade", afirmou.

A EDP São Paulo, que atende a 28 municípios, inclusive, Guarulhos e a região do Vale do Paraíba, informou que não houve registro de aumento do volume de ocorrências hoje. "As chuvas ocorreram sem fortes ventos ou descargas atmosféricas", declarou a EDP. "Os casos pontuais foram atendidos pelas equipes", completou.

A empresa afirmou que realiza desde dezembro a Operação Verão, quando a empresa reforça o efetivo para as emergências, com objetivo de minimizar o impacto do clima ao fornecimento de energia. "Estão mobilizados cerca de 900 colaboradores, entre engenheiros, técnicos, eletricistas e gestores, que atuam continuamente para reconstituir o sistema elétrico em caso de necessidade, além de recompor as redes danificadas", disse.

Mais cedo, a Enel São Paulo informou que a chuva provocou interrupção no fornecimento de energia e desligamento da subestação Thomas Edson, localizada na Barra Funda, que ficou alagada. "As equipes da concessionária realizaram manobras na rede e restabeleceram mais de 50% dos clientes atendidos por esta subestação. Os técnicos da distribuidora estão tentando, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, acessar o local para realizar os reparos necessários e normalizar o fornecimento a todos os clientes impactados", afirmou a distribuidora.

A companhia não informou quantos clientes chegaram a ficar sem luz, apenas indicou que as regiões mais afetadas por falta de fornecimento em decorrência da chuva foram a Oeste e o ABC. Segundo a Enel, equipes estão trabalhando para normalizar o serviço, mas os vários alagamentos ainda ativos dificultam o deslocamento.

A Enel SP também afirmou que aumentou em 300% a capacidade de atendimento, para que todas as equipes estejam focadas no atendimento a emergências.