Confira a lista dos vencedores do Oscar 2020

10/02/2020 | 10:10



A noite deste domingo, dia 9, foi marcada com a maior premiação do cinema, o Oscar. Muitos famosos e grandes nomes do cinema apareceram durante o tapete vermelho marcando presença neste incrível evento. Logo abaixo, você confere a lista dos vencedores, que aparecem em negrito em suas devidas categorias:

Melhor diretor: Bong Joon Ho de Parasita

Melhor filme: Parasita

Melhor atriz principal: Renée Zellweger por Judy: Muito Além do Arco-Íris

Melhor ator principal: Joaquin Phoenix por Coringa

Melhor atriz coadjuvante: Laura Dern por História de um Casamento

Melhor ator coadjuvante: Brad Pitt por Era Uma Vez em... Hollywood

Melhor filme estrangeiro: Parasita, de Bong Joon Ho

Melhor trilha-sonora: Coringa, por Hildur Guðnadóttir

Melhor figurino: Adoráveis Mulheres

Melhor fotografia: 1917, por Roger Deakins

Efeitos Visuais: 1917

Melhor filme de animação: Toy Story 4

Melhor canção original: I?m Gonna Love Me Again, de Rocketman

Roteiro adaptado: Jojo Rabbit

Melhor roteiro original: Parasita

Mixagem de som: 1917

Edição de Som: Ford vs Ferrari

Melhor curta de animação: Hair Love

Melhor curta de live-action: The Neighbors

Melhor documentário curta-metragem: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl), de Carol Dysinger

Melhor documentário: Indústria Americana, de Julia Rieichert, Steven Bognar

Maquiagem e Cabelo: O Escândalo