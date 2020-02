Embalado, Toronto Raptors derrota Indiana Pacers e emplaca 13º triunfo seguido

08/02/2020 | 08:43



Embalado, o Toronto Raptors, atual campeão, ampliou a sequência positiva na temporada ao superar o Indiana Pacers fora de casa por 115 a 106 para chegar ao 13º triunfo consecutivo na temporada regular da NBA. A franquia canadense, vice-líder da Conferência Leste, atrás apenas do Milwaukee Bucks, contou com grande atuação do espanhol Serge Ibaka, que obteve um "double-double" de 22 pontos e 10 rebotes. Do outro lado, o lituano Domantas Sabonis também se destacou, com 19 pontos e 16 rebotes. Os Pacers ocupam o sexto lugar do Leste.

Em grande fase na temporada, o Boston Celtics obteve a sexta vitória seguida na liga norte-americana ao derrotar o Atlanta Hawks nesta sexta-feira, em casa, por 112 a 107. A franquia de Boston foi liderada pelo pivô turco Enes Kanter e pelo ala Jaysom Tatum, enquanto os Hawks não tiveram seu principal jogador, Trae Young.

Kanter alcançou um "double-double", com 16 pontos e 15 rebotes e Tatum fechou o jogo como cestinha, com 32 pontos, além de seis assistências e quatro rebotes. O triunfo mantém os Celtics na terceira posição do Leste, que tem os Hawks na vice-lanterna.

Após quatro derrotas fora de casa, o Philadelphia 76ers fez valer o fato de jogar em sua arena e voltou a vencer. Melhor mandante da temporada, com 23 vitórias em 25 jogos e 92% de aproveitamento, a equipe da Pensilvânia lançou mão da força que tem atuando diante de sua torcida e venceu o Memphis Grizzlies por 119 a 107.

O ala-armador turco Furkan Korkmaz, de 22 anos, foi o cestinha do jogo, com 34 pontos. As estrelas Joel Embiid e Ben Simmons, confirmadas no All-Star Game, também tiveram participação importante. O pivô anotou 10 pontos e apanhou 10 rebotes e o armador australiano deixou a quadra com 22 pontos e 10 assistências. O armador brasileiro Raulzinho jogou por apenas 2min49s e contribuiu com uma assistência e um rebote. Os Sixers estão na quinta posição do Leste, enquanto os Grizzlies, que não têm mais o brasileiro Bruno Caboclo, são o oitavo do Oeste.

Sem Russell Westbrook, o Houston Rockets foi atropelado fora de casa pelo Phoenix Suns. O time do Arizona sobrou e venceu por 127 a 91, com exibições de gala de Kelly Oubre Jr. e Devin Booker. O primeiro registrou 39 pontos e nove rebotes e o segundo fechou o jogo com 33 pontos e o mesmo número de rebotes. James Harden mais uma vez teve pontuação expressiva - 32 pontos -, mas, sozinho, não conseguiu conduzir os Rockets, que ocupam a quinta colocação do Oeste, à vitória.

Quem também sucumbiu jogando longe de sua torcida foi o Miami Heat, quarto do Leste. Apesar do ótimo desempenho de Bam Adebayo, cestinha da partida, com 26 pontos, além de sete rebotes e três assistências, a equipe da Flórida foi superada por 105 a 97 pelo Sacramento Kings, que seguem com esperança de conseguir uma vaga nos playoffs do Oeste. O sérvio Bogdan Bogdanovic fez 23 pontos e foi o destaque do time da casa.

Veja os resultados dos outros jogos da noite desta sexta-feira:

Washington Wizards 119 x 118 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 108 x 101 Detroit Pistons

Utah Jazz 117 x 114 Portland Trail Blazers

Acompanhe as partidas da rodada deste sábado da NBA:

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x New York Knicks

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Sacramento Kings x San Antonio Spurs.