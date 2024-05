Celtics espantam 'zebra', despacham Heat e avançam nos playoffs da NBA

Sem dar chances para "zebra", o Boston Celtics finalizou o confronto com o Miami Heat na noite desta quarta-feira, pelos playoffs da NBA. Em casa, o favorito venceu por 118 a 84, encerrando a série melhor de sete jogos pelo placar de 4 a 1 e assegurando sua vaga na semifinal da Conferência Leste.

O triunfo teve sabor de revanche para os Celtics, que também eram os favoritos em duelo com o Heat, na final do Leste, na temporada passada. Mas foram batidos e ficaram fora da grande decisão da NBA. Desta vez, o time de Boston chegou a levar um susto no segundo jogo da série ao perder em casa, algo raríssimo na temporada. Mas a reação foi rápida e a vitória foi sacramentada nesta quarta.

Dono da melhor campanha da temporada regular da NBA, o Boston Celtics alcançou a semifinal pela sétima vez em oito anos. O próximo adversário do favorito ao título sairá do confronto entre o Cleveland Cavaliers e o Orlando Magic. Os Cavaliers lideram a série por 3 a 2.

Jaylen Brown e Derrick White foram os destaques da partida, com 25 pontos cada. Jayson Tatum contribuiu com um "double-double" de 16 pontos e 12 rebotes. "Temos muita história, para os dois lados", comentou Brown, em referência à rivalidade com o Heat. "Mas não importa quem estava em quadra. Nós simplesmente conseguiram finalizar o trabalho."

Tatum lembrou do histórico recente. "Acho que foi a quarta vez que enfrentou o Miami nos playoffs. Todos têm o mesmo valor. Fizemos o nosso trabalho. Demos conta do recado", comemorou. Pela equipe de Miami, Bam Adebayo foi o destaque, com 23 pontos. Tyler Herro ajudou com 15.

Em outro confronto da noite, o Dallas Mavericks superou o Los Angeles Clippers por 123 a 93, fora de casa. Com o triunfo, o time do Texas abriu 3 a 2 na série e está a apenas uma vitória da classificação às semifinais da Conferência Oeste.

Cestinha da partida, Luka Doncic foi o grande nome da partida, com um "double-double" de 35 pontos e 10 assistências. Pelos Clippers, Paul George e Ivica Zubac registraram 15 pontos cada. Os dois times voltam à quadra na sexta, na casa dos Mavericks.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 118 x 84 Miami Heat

Los Angels Clippers 93 x 123 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta quarta:

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers x New York Knicks