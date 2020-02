Leo Picon, ex De Férias Com o Ex, comenta nude que postou sem querer: Coisas pequenas não abalam

07/02/2020 | 18:11



Leo Picon, ex-De Férias Com o Ex, passou por uma situação constrangedora na quinta-feira, dia 6. Um Stories publicado por um funcionário seu no Instagram acabou mostrando demais do corpo do loiro, que dormia pelado embaixo das cobertas.

Ele não demorou a comentar o caso:

Gravação hoje com direito a pausa para descobrir que vazou meu pinto no meu próprio Stories, mas coisas pequenas não nos abalam!

E, na sexta-feira, dia 7, ele usou sua situação para dar um bom exemplo para os jovens que o seguem:

Não é legal ter a intimidade exposta sem querer, a gente deu mole, lógico. Mas vida que segue, acho que é muito importante pra gente pensar, não repassar intimidade dos outros, sem autorização, sem a vontade deles. Já vi muita gente jogando foto de mulher pelada em grupo, isso é uma coisa que nunca fiz, não faço, por acreditar que as pessoas não merecem ter a intimidade exposta.