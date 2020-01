Do Diário do Grande ABC



31/01/2020 | 18:55



São Bernardo recebe a segunda edição do Mov.E Wonder, evento com line-up formado por DJs e produtoras mulheres. A ideia é promover reflexão a respeito da igualdade de gêneros. O evento acontece neste sábado, a partir das 23h, no Espaço Modular (Avenida Doutor Rudge Ramos, 1.383).

Entre os destaques estão a artista espanhola Fatima Hajji e as brasileiras BLANCAh e Eli Iwasa. Nomes como Alexia Glensy, Dhar Cad, Lilo e Valorigh também participam. As entradas custam de R$ 55 a R$ 120 e podem ser comprados pelo site blacktag.com.br.