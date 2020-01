Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/01/2020 | 17:25



Fernando Marchiori não é mais técnico do Água Santa. Depois de reunião entre treinador e diretoria, chegou-se a acordo entre as partes e optou-se pelo desligamento do profissional, que já estava no clube desde a metade do ano passado e foi um dos responsáveis diretos pela montagem do elenco. A derrota para o Santo André por 1 a 0, quarta-feira, no Bruno Daniel, foi a terceira em três jogos do Netuno neste Paulistão e os dirigentes entenderam que era necessária mudança. A informação foi confirmada em nota divulgada há poucos minutos.

Após a partida, o treinador se mostrou bastante tranquilo quanto à sua continuidade no cargo e já focava o duelo de domingo, às 11h, contra o Ituano, no Estádio do Inamar, em Diadema. Porém, nesta quinta-feira houve a definição por sua saída.

Agora, a diretoria do Netuno corre contra o tempo para contratar substituto. Restando nove rodadas para o término da primeira fase, a matemática do Paulistão aponta que dez a 12 pontos são suficientes para escapar da degola. Ou seja, o Água Santa teria de vencer quatro partidas para ficar sossegado na luta contra o rebaixamento.