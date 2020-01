Arsenal supera o Bournemouth e vai às oitavas de final da Copa da Inglaterra

27/01/2020 | 19:02



O Arsenal superou o Bournemouth por 2 a 1, nesta segunda-feira, fora de casa, no estádio Vitality, e se garantiu nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O adversário da equipe do técnico Mikel Arteta foi definido por sorteio e será o Portsmouth, time da terceira divisão inglesa, como visitante.

O clube de Londres construiu sua vantagem no primeiro tempo, o que permitiu sofrer um pouco nos minutos finais da partida em Bournemouth.

Logo aos 5 minutos o placar foi aberto. Joseph Willock fez ótima jogada individual, avançou e encontrou Gabriel Martinelli na área. O brasileiro dominou e rolou para Bukayo Saka, que acertou chute forte de pé esquerdo, sem chances para o goleiro Mark Travers.

O Arsenal ampliou aos 26 minutos. Desta vez, Gabriel Martinelli não tocou na bola, mas participou da jogada abrindo espaço para Bukayo Saka aparecer livre na esquerda e cruzar na área. Edward Nketiah finalizou de pé esquerdo para marcar. O árbitro de vídeo ainda avaliou um possível impedimento do brasileiro no lance, mas Ake dava condição.

Apesar de jogar em casa, o Bournemouth só acordou nos dez minutos finais do primeiro tempo, quando fez o goleiro Emiliano Martinez, até então um espectador em campo, trabalhar um pouco. O domínio do Arsenal foi imenso, com 64% de posse de bola.

No segundo tempo, o Arsenal seguiu com o controle do jogo, mas sem agredir muito para evitar dar espaço ao adversário. O Bournemouth só conseguiu ter sucesso nos acréscimos, quando marcou o primeiro e até teve chance de empatar. O gol foi de Sam Surridge, aos 49 minutos, após cruzamento de Simon Francis.

Além de Arsenal x Portsmouth, as oitavas de final da Copa da Inglaterra terão: Sheffield Wednesday x Manchester City; Reading ou Cardiff City x Sheffield United; Chelsea x Shrewsbury Town ou Liverpool; West Bromwich x Newcastle United ou Oxford United; Leicester City x Coventry City ou Birmingham City; Northampton Town ou Derby County x Manchester United e Southampton ou Tottenham Hotspur x Norwich City.