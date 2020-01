A influencer Boca Rosa, do BBB 20, já viveu romance com mulheres e tem um relacionamento aberto

25/01/2020 | 15:11



Em poucos dias de BBB 20 a blogueira Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa já está dando o que falar! Ela é uma pessoa bem conhecida no mundo da internet, porém existem alguns pontos da vida dela que estão sendo revelados agora. A influencer contou durante o programa que já ficou com mulheres, mas de acordo com o jornal Extra o babado vai além disso. Segundo a publicação, ela já viveu romances com mulheres.

Boca Rosa já teve um caso com a DJ Bárbara Labres, famosa por tocar no programa Central da Copa, que foi ao ar na Globo em 2018 durante a época da Copa do Mundo. Além disso, ela também foi vista aos beijos durante a Parada LGBTQ+ do Rio de Janeiro com a apresentadora da MTV Bianca Venturotti e isso aconteceu apenas dois meses antes de a morena declarar que já estava com o namorado há mais ou menos um ano. A blogueira namora com o cantor Diogo Melim, da banda Melim, mas segundo o jornal os dois têm uma relação aberta.

E os bafos não acabaram! Durante a famosa festa Farofa da Gkay, da influencer Gessica Kayane, que aconteceu na Paraíba, a Boca Rosa teria ido para a cama com a blogueira Marina Ferrari e o namorado dela, Gabriel Roncatti. Na mesma época, Bianca ainda foi flagrada com o jogador Alexandre Pato, que hoje é casado com Rebeca Abravanel.