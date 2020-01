Fãs se emocionam com cenas de Grazi Massafera e Antonio Fagundes em Bom Sucesso: Como para de chorar?

23/01/2020 | 11:11



Bom Sucesso, novela das sete da TV Globo, está em sua reta final! Com o último capítulo indo ao ar na próxima sexta-feira, dia 24, já era de se esperar que os últimos episódios seriam de pura emoção, não é mesmo? Os fãs elogiaram bastante as cenas de Paloma, personagem de Grazi Massafera, e Alberto, vivido por Antonio Fagundes, que foram ao ar na última quarta-feira, dia 22, com ambos vivendo um momento e tanto na Marquês de Sapucaí.

Ao som de muito samba, ambos atravessaram a avenida juntos e celebraram a amizade:

- Seu Alberto, mesmo com toda a confusão, esse foi o melhor desfile da minha vida. Obrigada, disse Paloma.

Em troca, ele agradeceu:

- Você me ajudou a recuperar as coisas essenciais da vida: a beleza de um pôr do sol, a poesia do samba, o amor pelos meus filhos, reprimido, a paixão por Vera, o prazer de descobrir algo novo, mesmo que seja num livro que já li diversas vezes... a sua paixão pela vida me contagiou e me deu alguns dos melhores dias que vivi.

Essas cenas, aliás, foram gravadas no comecinho de 2019, o que torna tudo ainda mais legal, não é mesmo?

A web logo comentou as cenas emocionantes, com internautas dizendo coisas do tipo:

Que emocionante! Vai ser para chorar amanhã! Eles são amigos! Amigos de verdade! A Paloma e o Seu Alberto são amigos e mostraram que eles se adoram!

Essa foi a mais bonita história de amizade de todos os tempos!!!

Eu tô muito mal. Como para de chorar?

Momento único inesquecível e emocionante. Foi a apoteose de Grazi Massafera. Para coroar sua atuação e essa novela incrível. Fagundes ícone da dramaturgia. Amei.

É bom ir preparando os lencinhos para o que está por vir!