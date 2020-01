Polícia prende criminoso após sete roubos em sequência

Do Dgabc.com.br



22/01/2020 | 15:40



A PM (Polícia Militar) prendeu, na noite de ontem, Paulo Henrique da Silva Nascimento, 22 anos, por roubo. Ele e mais três comparsas, que fugiram, foram localizados na rua dos Professores, altura do 339, no Jardim Santo Cristina, em Santo André, após realizarem sete assaltos em sequência.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes receberam informação de que um veículo, modelo Peugeot branco, com quatro indivíduos, tinha acabado de roubar uma vítima e disparado contra seu carro. Em poucos instantes, os policiais viram os viu passando em alta velocidade, quando deram início na perseguição.

Os criminosos deixaram o carro e fugiram, entretanto, Nascimento, que apontava arma aos policias durante a perseguição, foi alvejado com um tiro, o que impossibilitou sua fuga. Ele foi socorrido e levado ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André.

No carro, a polícia encontrou diversos objetos oriundos de roubo, como bolsas, celulares, alianças e documentos. Após identificarem as vítimas, a equipe de investigação levantou que o grupo realizou sete assaltos em meia hora. Os jovens roubavam o carro e pertences de uma vítima, se deslocavam até outro local com o veículo levado e repetiam a ação.

Os pertences foram devolvidos às vítimas. A Polícia Civil está em busca de câmeras de segurança para identificar os demais envolvidos.

O Diário aguarda o estado de Saúde de Nascimento, que ficará preso após sair do hospital.