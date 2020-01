Atores de Stranger Things desembarcam no Rio de Janeiro para evento - e fãs se revoltam com cancelamento de atividades

12/01/2020 | 14:11



Noah Schnapp e Priah Ferguson desembarcaram no Rio de Janeiro no último sábado, dia 11, para participar da Stranger Con, evento para os fãs da série que aconteceu no mesmo dia, no estádio do Engenhão - a organização do evento, no entanto, parece ter deixado a desejar, como relataram alguns fãs nas redes sociais.

Noah impressionou ao chegar no Rio usando uma camiseta do time de futebol da cidade, o Botafogo. De acordo com alguns fãs que estavam no local, o painel com os atores durou pouquíssimo tempo, e a sessão de fotos com Noah, que interpreta Will na série, precisou ser cancelada antes do tempo, deixando vários fãs sem um registro com o astro teen.

Uma internauta escreveu, no Twitter:

Stranger Con 2 foi muita decepção. Falta de organização, não parecia nem um pouco uma convenção, calor dos infernos num estádio de futebol, [não] tinha quase nada de Stranger Things lá. Ficamos nem dez segundos com o Noah Schnapp pra tirar foto. Horrível.

Já no Instagram, um fã afirmou que várias garotas estavam chorando por não terem conseguido a foto ou o autógrafo com os atores, e pediu à empresa responsável que providenciasse o reembolso - o ingresso mais caro da Stranger Con estava custando a bagatela de mil e oitocentos reais.

Alguns fãs afirmaram ainda que as atividades foram canceladas depois que uma fã tentou beijar Noah, mas a informação não foi confirmada pelos atores. A Stranger Con acontecerá ainda em São Paulo neste domingo, dia 12.