Bruno Soares começa temporada de 2020 vencendo em Doha; Demoliner cai na estreia

07/01/2020 | 18:40



Um dos principais nomes do tênis brasileiro na atualidade, o mineiro Bruno Soares começou com vitória a temporada de 2020. Ele e o croata Mate Pavic estrearam nesta terça-feira na chave de duplas do ATP 250 de Doha, no Catar, vencendo a parceria formada pelo bielo-russo Egor Gerasimov e o casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Principais cabeças de chave do torneio, Soares e Pavic jogam juntos desde o meio do ano passado e conquistaram em outubro o Masters 1000 de Xangai, na China. O mineiro de 37 anos e atual 21.º colocado no ranking individual de duplas já foi finalista em Doha em duas oportunidades - em 2014 com o austríaco Alexander Peya e em 2018 ao lado do britânico Jamie Murray.

Soares e Pavic terão pela frente agora o dinamarquês Frederik Nielsen e o alemão Tim Puetz. Eles foram os algozes do brasileiro Marcelo Demoliner e de seu parceiro holandês Matwe Middelkoop com a vitória por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (12/10), 6/7 (5/7) e 10 a 7 no match tie-break. A derrota do tenista gaúcho, de 30 anos e atual 44.º do mundo, impediu um duelo de brasileiros nas quartas de final.

Na chave de simples, o suíço Stan Wawrinka, principal nome em Doha, estreou com vitória nesta terça-feira. O número 15 do mundo confirmou o favoritismo diante do francês Jeremy Chardy, 54.º colocado, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de por 6/3 e 6/4.

O adversário de Wawrinka nas quartas de final será o esloveno Aljaz Bedene, que derrotou o casaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. No confronto direto, o suíço tem três vitórias e uma derrota contra o rival da Eslovênia, um jogador de 30 anos e 58.º do ranking da ATP.

Ainda nesta terça-feira, o sérvio Laslo Djere venceu o italiano Lorenzo Sonego por 2 sets a 1 - parciais de 6/1, 3/6 e 6/2 - e agora espera pelo vencedor do duelo entre o italiano Marco Cecchinato e o francês Pierre-Hugues Herbert. Já o húngaro Marton Fucsovics surpreendeu o norte-americano Frances Tiafoe, cabeça 8, com o triunfo por 2 a 1 - parciais de 6/4, 1/6 e 6/4. O próximo rival será o turco Cem Ilkel, que bateu o lituano Ricardas Berankis por 6/2, 4/6 e 6/2.