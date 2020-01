05/01/2020 | 16:11



Claudia Raia que decidiu passar a virada de 2019 para 2020 em Trancoso, na Bahia, compartilhou um clique pra lá de inusitado com todos os seus fãs e seguidores do Instagram.

A atriz que está no auge de seus 53 anos de idade, mostrou que está com um verdadeiro corpão e ainda decidiu tirar a parte superior do biquíni, e tampar com as mãos os seios para fazer uma foto em meio as pedras de uma praia.

Na legenda da publicação a atriz escreveu:

E é desta forma que eu inicio o meu 2020, LIVRE.

Além disso, claro, Claudia Raia recebeu diversos elogios de muitos fãs tanto sobre o seu corpo quanto pela ousadia da foto.