Mãe e filha estão desaparecidas há oito dias em Santo André

02/01/2020 | 12:02



Mãe e filha desapareceram no Jardim Ciprestes, em Santo André, por volta das 18h do último dia 26. Segundo Daniel Martins Batista, marido da jovem, ela saiu de casa sem documentos e não disse para onde iria. Desde então, não retornou mais.

Batista afirmou que essa não é a primeira vez que sua companheira some com a filha. Segundo ele, há pouco mais de um mês o fato aconteceu da mesma forma e, após publicar pedido de ajuda nas redes sociais, encontraram as duas no morro da Kibon, também em Santo André. Ele afirma que a jovem teria ido para o local para consumir entorpecentes. "Desta vez já procurei em todos os lugares possíveis, inclusive onde ela estava da última vez que sumiu", disse.

Batista pede para que caso alguém as veja, entre em contato através do número 97753-3461.