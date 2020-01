Após oito dias, mãe e filha desaparecidas são encontradas em Santo André

Do Dgabc.com.br



02/01/2020 | 15:16



Mãe e filha que desapareceram no Jardim Ciprestes, em Santo André, por volta das 18h do último dia 26, foram encontradas na tarde desta quinta-feira (2), no Guaraciaba, próximo ao morro da Kibon, também no município andreense. Segundo Daniel Martins Batista, marido da jovem, uma hora após publicação de reportagem do Diário, populares ligaram para ele dizendo que viram a notícia e sabiam onde a mulher estava abrigada com a filha. As duas estão em casa e passam bem.

Conforma publicado mais cedo, Andreaza Gomes, 24, saiu de casa junto com a filha Anna Vitória, 3, sem documentos e não disse para onde iria. Desde então, não retornou mais. De acordo com testemunhas, a jovem pediu dinheiro na rua dizendo que precisava voltar para Mauá.

Batista afirmou que essa não foi a primeira vez que sua companheira sumiu com a menor. Segundo ele, há pouco mais de um mês o fato aconteceu da mesma forma e, após publicar pedido de ajuda nas redes sociais, encontraram as duas no morro da Kibon. Ele afirma que em ambas ocasiões a jovem foi em busca de entorpecentes, já que o casal é usuário de drogas. "Desta vez procurei em todos os lugares possíveis, inclusive onde ela estava da última vez que sumiu. Só depois que o Diário soltou a matéria que me procuraram dizendo onde ela estava abrigada", disse.