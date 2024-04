Jerônimo de Almeida Neto. No computador, uma foto... ...com os antigos colegas do Senai. Vinte e oito rostos. Onde está você, meu povo?

“Santo André minha terra querida, sou feliz, pois me destes um lar. Onde quero ficar bem velhinho, vendo as crianças a brincar”.

Kleber Okunura Paiva, “Meu amor é meu lar”, Poemas da Cidade”, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

Kleber nasceu em Santo André. É graduado em Ciências Econômicas.

A história da foto recebida por Jerônimo de Almeida Neto está no livro “Mosaico, contos e casos” (Santo André, Coopacesso, agosto de 1922). Outro livro belíssimo a enriquecer a literatura do Grande ABC, linda obra com as histórias de Jerônimo.

“Memória” é fã do Jerônimo de Almeida Neto. Texto claro, jornalístico, memorialístico. De repente, no mesmo livro, ele fala da Rua Arthur Friedenreich, da Vila Homero Thon, cuja placa ele via diariamente ao passar de ônibus pela rua. Então o quarteirão é derrubado e a placa desaparece, não será mais vista e lida em silêncio pelo passageiro em direção ao trabalho.

O livro “Mosaico”, que Jerônimo escreveu, é rico em histórias simples, profundas e gostosas de se ler.

No prefácio, o autor explica: “Nossa história nada mais é que o mosaico formado por todas as histórias vividas, por nós e por aqueles que nos rodeiam e interferem diretamente em nossa formação. Daí o gosto pela contação de histórias herdado da mãe e, provavelmente, dos muitos professores e professoras que tive em minha vida escolar”.

Jerônimo de Almeida Neto sabe contar histórias. E se você ler “Mosaico, contos e casos”, vai descobrir que também tem muitas histórias a contar. Experimente e interrompa a leitura, se conseguir. A narrativa é envolvente.

PEDIDO – Prezado Jerônimo, envie a foto que o Jorginho postou. A gente publica aqui em Memória junto ao seu outro livro, “Vida Roubada”, ainda não lido.

Crédito das fotos 1 e 2 – João Henrique Medice (reproduções)

A OBRA E O AUTOR. Jerônimo nasceu em Santo André: o desejo de encontrar os amigos que fez no curso de tornearia mecânica no Senai, Gilson Roberto Jorge, o Jorginho, que lhe enviou a foto, Sanches, o Pinga (apelido do Feltrin), Faccini, Pavoski, Matos, Farias, o Pinto, “cujo nome lhe rendia muitas gozações”

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 26 de abril de 1994 – ano 36, edição 8683

MANCHETE – Termina a greve dos motoristas.

EDITORIAL – Greve eleitoral. O Sindicato dos Condutores quer extrair dividendos políticos por meio de transtornos à população: 192 mil usuários sem ônibus.

SÃO BERNARDO – Walter Demarchi quer mudar cargos de confiança. Prefeito envia à Câmara projeto que torna regidos pela CLT os cargos de confiança do funcionalismo.

DIADEMA – CEI investiga concurso da Saned.

RIBEIRÃO PIRES – Câmara discute pela quarta vez o projeto da Prefeitura que cria o Fundo Especial de Pensões e Aposentadorias.

FUTEBOL – Jogos do domingo (24-4-1994).

Grupo A-1, no Bruno Daniel, Santo André 1, Ferroviária 1. Ramalhão fazia cálculo para não cair.

Grupo A-2, em Marília, Marília 2, São Caetano 0. O futuro Azulão acreditava que escaparia do descenso.

Grupo A-3, no Baetão, EC São Bernardo 0, São Bento 0

Grupo B-1, em Sertãozinho, Sertãozinho 0, Grêmio Mauaense 3.

EM 26 DE ABRIL DE...

1904 – Na chegada do novo bispo de São Paulo, Dom José de Camargo Barros (em 16-4-1904), o trem parou por 15 minutos no Alto da Serra (Paranapiacaba). Foram servidos no carro-salão café, licores e biscoitos.

NOTA – Dom José de Barros, nome de rua no Centro Novo de São Paulo, na República, próxima ao Largo Paissandu.

1979 – Rio Grande da Serra anunciava os festejos dos seus 15 anos de emancipação. Entre as atrações, a entrega da rede de iluminação pública nas Vilas Arnould, Conde Siciliano e Lopes, e Parque Jandaiá.

Para o dia 3 de maio estava prevista salva de 21 tiros a acordar a caçula das sete cidades.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Uma volta ao passado das rádios.

Tempo da radio-vitrola.

Das novelas, das paradas de sucesso.

A bênção da água às 18h pelo padre Donizete, diretamente de Tambaú.

A Hora do Brasil, os programas de auditório.

Hoje: as emissoras de rádio se reinventam à procura de novos espaços.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Monteiro Lobato (1880) e Tabatinga (1925).

Em Santa Catarina: Abdon Batista, Celso Ramos, Forquilhinha, Iraceminha, Itapoá, José Boiteux, Lindóia do Sul, Serra Alta, Timbó Grande, Tunápolis e Vitor Meireles.

E mais: Barra do Ouro (TO), Boa Esperança do Iguaçu e Cruzeiro do Iguaçu (PR), Buritinópolis (GO) e Nova Olinda (CE).

HOJE

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

Dia da celebração da primeira missa no Brasil (1500)

Dia do Goleiro.

São Pascásio Radberto (ou Pascoal)

26 de abril

Viveu no século IX, na França. Deixou uma obra religiosa sobre vários santos e sobre o parto de Maria

Ilustração: blog I. Católica (divulgação)