02/01/2020 | 07:56



Pelo menos 400 pessoas foram presas durante protesto pró-democracia em Hong Kong nesta quarta-feira, dia 1º. É o maior número de detidos em apenas um dia das manifestações que começaram em junho do ano passado. Houve confronto entre a polícia, que usou gás lacrimogêneo, e manifestantes, que revidaram com coquetéis molotov. "Acreditamos que o número total do protesto de hoje (quarta-feira) exceda um milhão de pessoas", afirmou, em comunicado, a organização Frente Civil pelos Direitos Humanos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.