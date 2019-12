Adolescente morre eletrocutado em Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/12/2019 | 14:18



Um adolescente de 13 anos morreu eletrocutado na tarde de ontem, no bairro Sacadura Cabral, em Santo André. Caio Henry Lopes Veloso estava em cima da laje da casa da avó soltando pipa, quando o artefato encostou na fiação elétrica. Segundo testemunhas, o jovem recebeu uma descarga elétrica e caiu ao solo.



O pai da vítima, o operador de empilhadeira Junior Barbosa Veloso, 36, chegou a chamar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas devido a demora, levou por meios próprios o filho à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sacadura Cabral, onde foi constatado o seu óbito. O enterro está marcado para as 16h30 de hoje, no Cemitério Curuça, no Parque das Nações.