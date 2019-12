Kaysar Dadour ganha o Dança dos Famosos e Jonathan Azevedo chora ao relembrar casos de racismo

23/12/2019 | 10:10



No último domingo, dia 22, aconteceu a grande final do Dança dos Famosos! O quadro do Domingão do Faustão consagrou Kaysar Dadour como o grande campeão, após o ator disputar o primeiro lugar com Dandara Mariana e Jonathan Azevedo. Para a grande final, os participantes tiveram que arrasar em suas coreografias: tango e valsa.

Os jurados artísticos, Marcello Melo Jr., Vitória Strada, Fafá de Belém, Artur Xexeo e Leo Jaime, e os jurados técnicos, Raquel Guarini, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, encheram os finalistas de elogios, por suas performances.

Após dançar o tango com sua parceira, Mayara Araújo, Kaysar ouviu de Ana Botafogo o seguinte:

- Acho que você vai sair daí e ser bailarino agora.

O ator sírio, para celebrar o título, publicou uma foto em seu Instagram em que aparece com a estatueta do prêmio e chave do carro que Mayara ganhou! Na legenda, escreveu o seguinte:

Campeões da Dança dos Famosos!!! Não sei nem por onde começar a escrever! Me faltam palavras para essa experiência incrível e transformadora! Sempre gostei de dançar, do dabke ao funk. Mas a dança vai muito além do que eu achava que conhecia. Foi uma experiência única, mas que eu viveria tudo de novo se pudesse! Cada vez que eu pisava no palco parecia que o mundo parava e, às vezes, não enxergava nada, tudo branco. Só ouvia o TAK TAK TAK e a Mayara falando: bora parceiro, vai dar tudo certo! Foi algo tão intenso que eu conseguia ouvir meu coração batendo forte! Uma mistura de várias sentimentos: frio na barriga, força, insegurança, e ao mesmo tempo, confiança, medo de errar e querendo sempre me divertir demais!

Ele ainda continua:

Foram vários ritmos e cada um me despertou um sentimento diferente. A dança agora está nas minhas veias, no meu sangue e não pretendo parar, não! Aprendi muito com minha talentosíssima professora, minha grande parceira, que várias vezes me deu umas broncas, mas sei que era para o meu bem. Rimos muito e vivemos momentos inesquecíveis que já estão marcados na minha vida pra sempre!! A vitória de hoje não teria o mesmo sabor se não fosse com você ao meu lado! Vou te levar no meu coração pra sempre! Estou muito emocionado por mim e por você também! E os meu irmãos que sempre me apoiam, votam e mandam mensagens positivas pra me animar e me encorajar! Muitíssimo obrigado à toda equipe do Domingão, ao Faustão, à Rede Globo, aos amigos que fiz graças à Dança, e a todos que torceram por mim. Gratidão eterna, Senhor Deus!!!

O que marcou a final do Dança dos Famosos também foram os depoimentos que os participantes ganharam de amigos e familiares. Porém, um amigo de Jonathan relembrou alguns casos de racismo sofridos pelo amigo, no passado:

- Desde novo o Jonathan passa por situações de preconceito, desde que ele veio a andar com a turma que ele mesmo caracterizava como playboys da zona sul. Ele tinha acabado de comprar um celular novo, já era ator, estava no começo da história, quem via não imagina o que ele já passou. Na época ele estava namorando uma menina branca, também atriz, e ele colocou a foto dela na frente do celular. Quando os policiais viram o celular e viram aquela foto na frente, perguntaram de quem era o celular. E ele falou: o celular é meu. Mas e essa menina aqui? Essa menina é minha namorada. E eu não sei te dizer por que, mas eles não acreditaram que era a namorada dele. Então ele passou o constrangimento de ter que ligar para ela, para ela ir ao local e mostrar efetivamente que era a namorada dele.

Depois, esse mesmo amigo relembrou outro caso:

- Ele estava descendo do curso de teatro no morro do Vidigal e acabou cruzando com uma viatura com policiais que implicaram com ele e colocaram ele para dentro e acabaram soltando o Jonathan lá na estrada do Alto da Boa Vista. Largaram ele de cueca, lá em cima, e foi engraçado porque, quando ele me ligou para contar a história ele falou: imagina eu lá em cima, no Alto da Boa Vista, à noite, de cueca. Aí ele perguntou pra mim: você me pararia pra me dar carona?