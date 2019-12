Em cenas raras, Ivete Sangalo mostra as filhas gêmeas encantadas com a decoração de Natal

20/12/2019 | 17:11



Ivete Sangalo costuma ser discreta em relação à vida pessoal. Ela não dá muitos detalhes da intimidade da família, principalmente em relação às gêmeas Maria e Helena. Porém, a cantora resolveu compartilhar com os seguidores um registro da mãe babona que é. A diva postou um vídeo no Stories em que as herdeiras aparecem encantadas com uma decoração de natal.

A técnica do The Voice mostrou as pequenas olhando admiradas para um mesa com um bela decoração natalina. Em cima do móvel estavam um presépio, algumas plantas, um boneco de Papai Noel, pisca-pisca e tudo o que é típico do Natal. Uma das filhas de Veveta vai direto mexer na mesa e outra fica olhando mais de longe. Ao fundo, além da música Bate o Sino, de Simone, também é possível ouvir a mamãe coruja falando:

Que coisa linda, galera!

Além das gêmeas, a artista também é mãe de Marcelo.