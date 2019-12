Fim de ano:compras sem golpes

Do Diário do Grande ABC



19/12/2019 | 09:57



Sabe aquela oferta tentadora que você recebe em suas redes sociais ou em seu aplicativo de mensagens? Ela pode ser grande ameaça ou início de dor de cabeça sem fim. Neste período das compras de fim de ano a correria aumenta, assim como a quantidade de pessoas nas ruas e grandes centros comerciais. Por isso, muitas pessoas optam em comprar os presentes de Natal pela internet utilizando seus cartões e aproveitando os milhares de códigos promocionais sugeridos. Não há como negar que o brasileiro adora fazer compras on-line principalmente direto de seus dispositivos móveis. A última edição da Black Friday foi prova disso. Dados divulgados pela consultoria Ebit-Nielsen apontaram que os consumidores continuaram comprando durante o fim de semana da Black Friday e as compras on-line somaram R$ 1,15 bilhão para o comércio, o que significa crescimento de 21% com relação ao mesmo período no ano passado. A soma dos pedidos por meio de dispositivos móveis atingiu a marca de 1,5 milhão, durante o fim de semana da campanha.



A partir dessa movimentação em ambiente digital, outro fator que também se destaca, a cada ano, é a questão da vulnerabilidade em dispositivos móveis. Com isso, os hackers de plantão ficam de olho para invadir, clonar e criar cada vez mais, mecanismos para induzir os consumidores a fraudes. Os criminosos estão atentos e cada vez mais preparados para darem ‘o bote’. As redes sociais são os novos alvos. Por meio de posts com promoções tentadoras de produtos cobiçados, cupons e códigos de descontos, eles aproveitam algumas datas comemorativas, como o Natal que se aproxima, por exemplo, para aplicar golpes.

Atualmente existem diversas vertentes e estão cada vez mais modernas e diferenciadas. Vai desde a clássica tentativa com vírus até a com aplicativos maliciosos, aqueles que o usuário faz o download e, a partir daí, acaba tendo os dados todos copiados, entre outros problemas. O que ocorre hoje é a evolução das ameaças e também a modernização das tentativas de golpes. Por isso que utilizar somente um antivírus nos dispositivos não tem sido eficaz contra as fraudes. Diante do cenário de ‘nova ameaça a cada dia’ precisamos prestar mais atenção em nosso comportamento em ambientes digitais que não sejam seguros. Vale ficarmos sempre atentos a links nas redes sociais, aplicativos, jogos, mensagens de ‘Feliz Natal e Próspero Ano’ recebidas nos grupos da família e principalmente a conexão do celular em redes públicas e gratuitas de wi-fi. Tudo isso pode servir de ‘passagem’ e facilitar a ação dos criminosos.

Vemos diariamente histórias sobre prejuízos irreparáveis por falta de proteção. Então busque meio de blindar seus dispositivos para que, neste fim de ano, você não tenha surpresas, além da revelação do amigo-secreto!

Marcus Garcia é vice-presidente de produtos empresa FS.

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a De Angelis – Feiras e Eventos; Idestur – Instituto para o Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente; Festival das Cataratas – Foz do Iguaçu Market; Travel MCM Contabilidade; Stab – Regional Sul; Mack Color Etiquetas e Rótulos Adesivos; Edileuza Aparecida Buzzedo; Marilza Aparecida Sperândio; Vânia Togato Viegas; Orlando Smênio Soares; Luiz Carlos Wagner; Sérgio Rivaldo Lembo; Rafael Rabinovici; Bunkyo – Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social.

São Bernardo

Exemplo de como obra não deve ser executada está da Estrada Samuel Aizemberg, no Jardim Continental, em São Bernardo! Quem vem da Imigrantes e chega na obra – que está sem indicação – à noite, com chuva, fica totalmente perdido. Já vi ônibus e mesmo policiais entrarem na contramão! Perigo! Parece também que está proibido colocar sinalização horizontal em toda essa estrada e tapar buracos. Será isso? Há filas enormes para chegar à Imigrantes, verdadeiro cartão de visita da cidade. Nas avenidas Kennedy, José Dinis, Castelo Branco, Pereira Barreto, Faria Lima, Cristiano Angeli, João Firmino e outras a espera para os semáforos é enorme, convite aos assaltantes! Quem quer pegar a Anchieta vindo do bairro Assunção deve fazer volta enorme e ir quase até o Centro, uma vez que eliminaram o acesso na João Firmino! Na Rua Terezina C. Fantinati, todos os moradores assinaram abaixo-assinado 11 anos atrás para conseguir mão única, mas ainda está em estudo!

Serge R. Vandevelde

São Bernardo

Parecer

Infelizmente no Brasil é normal o prefeito ter suas contas rejeitadas, mas, como ele tem ‘amizade’ com a maioria dos vereadores, sair ileso. Se os vereadores de Diadema aprovarem parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) o processo irá para o Ministério Público e Lauro Michels poderá perder o mandato e, seus direitos políticos, suspensos por oito anos (Política, dia 13). Interessante que uma das razões da reprovação das contas pelo TCE diz respeito ao calote ao Ipred (Instituto de Previdência de Diadema), representando, na gestão Michels, R$ 81 milhões. Ou seja, o prefeito não repassa os valores das contribuições patronais. Será que só isso já não seria suficiente para os 21 pseudofiscais do povo acatarem o parecer do TCE? Se for para aprovar as contas, então que se fechem os 33 tribunais de contas existentes no País.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Flamengo ou Liverpool

Sábado, no Catar, tira-teima na disputa do Mundial de Clubes! Quem ganha esse título? O Flamengo, campeão Brasileiro e da Libertadores, que mesmo jogando mal venceu por 3 a 1 o Al-Hilai, da Arábia Saudita (Esportes, ontem); ou o dito melhor time do planeta, o Liverpool, que também jogou muito mal ontem contra o Monterrey, do México, só vencendo por 2 a 1, com gol nos acréscimos de Roberto Firmino. Tem pinta de um grande espetáculo!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

À violência

Ação policial nos bailes funk em Paraisópolis e Heliópolis foi mais uma demonstração de como forças policiais estão sendo cada vez mais incitadas para a violência por governantes como Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, e João Doria, em São Paulo, os dois com intenções políticas futuras. O fato delirante não compreensível é o de que, com lideranças que terceirizam a violência para ganhar em marketing, perdem a polícia e a sociedade, que acaba se sentindo desprotegida por quem deveria lhe proteger. Outro fato irrefutável é ver que há quem defenda de forma irrestrita qualquer ação policial, por mais desastrada que seja. Os bailes funks têm, sim, criminosos armados, traficantes, mas também principalmente centenas de jovens que querem vestir a melhor roupa e calçar o tênis de marca para se divertir com amigos. Qual a festa das classes média paulistana e carioca com jovens, bebidas e músicas que não tem vendedores de drogas ilícitas?

Turíbio Liberatto

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.