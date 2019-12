Brad Pitt passará seu aniversário e véspera de Natal com os filhos biológicos

15/12/2019 | 14:11



Brad Pitt parece já ter planos para o Natal! Uma fonte revelou ao site Entertainment Tonight que o ator passará o seu aniversário e a véspera de natal com os filhos mais novos - Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne - frutos de seu relacionamento com Angelina Jolie. Os três são seus filhos biológicos, enquanto os mais velhos - Maddox, Pax e Zahara - foram adotados pelo casal.

Brad ficará com as crianças do dia 18 de dezembro, dia de seu aniversário, até a véspera de Natal. Não foi revelado o motivo dos mais velhos não passarem a semana com o pai, mas a fonte garantiu que todos são bem-vindos à casa do astro quando quiserem. Já no dia de Natal, os seis devem passar com Angelina.

Lembrando que Brad Pitt não parece ter uma boa relação com o primogênito, Maddox, desde sua separação com Angelina. Tenso, né?