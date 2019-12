Rodrigo Hilbert constrói casa de cachorro com os filhos

13/12/2019 | 13:11



Rodrigo Hilbert ganhou o título de homão da p***a depois de mostrar seus diversos talentos. Dessa vez, o apresentador e marido de Fernanda Lima revelou no Instagram que também possui habilidades com marcenaria, impressionando ainda mais seus seguidores e fãs. No Instagram, ele publicou um vídeo registrando que construiu, na companhia dos filhos, João e Francisco, de 11 anos de idade, uma casinha de madeira para o cachorro deles, o Baby.

Baby de casa nova!João e Chico aprendendo um pouco da profissão de marceneiro. #maonamassa #educandoemcasa #familia, escreveu ele na legenda da publicação.

Fernanda Lima, claro, se derreteu pelo momento dos três homens de sua vida reunidos e escreveu na caixa de comentários: Amor que não cabe em mim. Recentemente, a apresentadora deu à luz Maria Manoela, sua terceira filha e que ainda não teve o rostinho revelado pelos papais.

No vídeo é possível ver a construção da casinha desde o início, passando pela pintura até o momento em que o cachorrinho entra em seu novo lar.