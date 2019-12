Diadema recebe espetáculo do Circuito SP

Miriam Gimenes



13/12/2019 | 07:37



O Circo Escola Diadema (Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 259) recebe amanhã, às 17h, o espetáculo gratuito Cabaré Cyrklos. O evento faz parte do Circuito SP, programa de difusão realizado pelo governo do Estado, que leva ações de cultura para cidades paulistas. A previsão é a de que mais espetáculos como este sejam realizados no município no primeiro semestre de 2020.

O cabaré da Cia Tempo une diferentes artistas com técnicas variadas e com linha contemporânea. Um apresentador faz o fio condutor do espetáculo e convida para o picadeiro artistas para números de alto desempenho e virtuose. O espetáculo contempla vários quadros circenses, entre eles palhaçaria, mão a mão, malabarismo, dança com bambolês, contorcionismo, acrobacias e pirâmides, entre outras. A direção e concepção do espetáculo são de Cesar Rossi.