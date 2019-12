Paço eleva empréstimo com Caixa para turbinar asfalto

Fábio Martins

do Diário do Grande ABC



09/12/2019 | 07:19



Às vésperas do início do último ano de mandato municipal, o governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), pediu autorização para expansão do valor de empréstimo junto à Caixa, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), com garantia da União, no montante de até R$ 20 milhões. A maior parte da quantia será destinada, de acordo com o tucano, para turbinar o programa denominado Rua Nova, que envolve basicamente pavimentação asfáltica na cidade e tem sido utilizado como uma das bandeiras da administração no período.

“Os recursos irão ter parcela significativa em asfalto”, sintetizou Paulo Serra, sem citar o percentual. No documento, avalizado pela Câmara, o texto trata que o financiamento tem por finalidade a reforma, modernização e construção de equipamentos públicos, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos de diversos setores. “As áreas de saúde, administração, segurança e manutenção de serviços urbanos serão contempladas para melhor atender as necessidades dos munícipes”, diz trecho da matéria, encaminhada para apreciação na última segunda-feira – e votada no dia seguinte.

O plano de metas inicial do Paço é concretizar a pavimentação de 200 quilômetros de ruas nesta etapa do projeto, o que significa dizer dentro do atual mandato – até o fim do ano que vem. Em setembro, Paulo Serra já havia assinado contrato de empréstimo de R$ 60 milhões com a Caixa. Deste total, 45% do bolo está direcionado para asfaltamento, compreendendo R$ 27 milhões. Na ocasião, o tucano alegou que o restante do pacote tinha previsão de ser viabilizado com dinheiro próprio, incluindo do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e do fundo municipal de trânsito.

Na negociação anterior, a tramitação entre o crivo favorável da Câmara e o prosseguimento do acordo de liberação do banco se estendeu por dois meses. A gestão tucana estuda ainda a inclusão de indicações de vereadores ao programa, preliminarmente estabelecidas em R$ 300 mil por gabinete, o que impactaria em R$ 6,3 milhões. Segundo o Paço, cerca de 50 quilômetros já foram efetivamente pavimentados na esteira do Rua Nova, a exemplo de boa cota da extensão da Avenida Prestes Maia, e tem outros 20 em curso. Há estimativa de asfaltar mais 100 em 2021.