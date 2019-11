Mariana Goldfarb desabafa sobre ter colocado silicone quando estava com anorexia: Não sei se vai ter algum dia que eu me acostume

26/11/2019 | 12:10



Mariana Goldfarb usou o Instagram Stories na última segunda-feira, dia 25, para matar a curiosidade dos fãs e seguidores sobre a cirurgia plástica que realizou para colocar silicone nos seios. A explicação sobre o motivo que a fez optar por ter seios maiores também veio num tom de desabafo, já que a esposa de Cauã Reymond relembrou que na época ainda sofria com sua autoestima e também enfrentava uma anorexia.

- Todo mundo pede par eu falar sobre meu silicione! Eu coloquei 215 ml de silicione há dois anos. Desde nova eu não tinha nada, meu peito era bem pequeno e eu gostava dele dessa forma, mas eu tava sentindo falta de me sentir um pouco mais avantajada, mas mulher. Não sei se enxergo dessa forma hoje. Acho que se sentir mulher ou não, não está no tamanho do seu peito. Eu penso dessa forma hoje, não pensava dessa forma antes, começou ela.

A beldade nega que tenha se arrependido de colocar os seios, embora ainda não tenha aceitado completamente a mudança drástica que realizou no corpo:

- Muita gente me pergunta se eu me arrependi e não me arrependi de ter colocado. Amo meu peito, mas também amava ele antes. Até hoje para dormir me incomoda dormir de bruços, que eu amo. Isso é estranho. Ainda não entendi que esse peito é o meu peito. Não é nem minha cabeça, é meu corpo mesmo. Tem posições que dá uma incomodada e aí eu fico pensando se eu fiz certo, pensando se na hora de amamentar... mas ao mesmo tempo eu sempre gostei de decote, mesmo com peito ou sem peito, e aí antes, quando não tinha colocado silicione, eu achava que ficava uma coisa mais fácil de usar decote, hoje já um pouco mais difícil, cuido mais.

Por fim, ela explicou que na época estava tentando solucionar um problema de autoestima e, por isso, optou por mudar a aparência. Hoje em dia, Mariana reconhece que não foi a melhor opção para resolver seus problemas internos:

- Eu não sei se vai ter algum dia que eu realmente me acostume a ter o silicone no meu corpo, a ter uma coisa que não nasceu comigo e não é natural minha, Na época eu tava com a autoestima superbaixa, eu tava com problema de anorexia. O médico até queria ter colocado um silicone maior, mas não tinha pele para isso e eu tava supermagra. Fui boba de querer resolver um problema interno meu focando no externo, ou seja colocando silicone. Eu acho que nada se resolve internamente.. externamente falando. Hoje em dia eu compreendo isso, entendo isso. Com peito ou sem peito, eu tenho muito mais a oferecer de dentro para fora do que de fora para dentro.