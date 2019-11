Nathalia Dill vai às lágrimas com declaração de amor de seu marido

25/11/2019 | 13:11



No último domingo (24), Nathalia Dill foi surpreendida no Domingão do Faustão quando o apresentador Fausto Silva anunciou que ela faria parte do Arquivo Confidencial! Como o quadro é uma surpresa sempre rolam momentos emocionantes. Dentre os depoimentos, a atriz, que fez sucesso em A Dona do Pedaço, se surpreendeu com uma declaração e tanto de seu marido, Pedro Curvello!

Ao aparecer no telão, o músico começou dizendo o seguinte:

- Eu sei que parece um sonho, mas é verdade! Tudo parecia muito natural, tudo parecia um acordo em comum. Nunca houve necessidade se sentar, de dialogar... era um convite, sabe. Eu convidei ela, a ser a minha namorada, e ela me convidou a ter uma união estável. E foi na verdade muito prático, a Nathalia tem um senso muito prático das coisas. E ela que veio com a ideia de fazer a união estável.

Em seguida, continua:

- Um dia antes a gente convocou os parentes que estavam mais próximos e fizemos a união estável. Os pais da Nathalia estavam presentes e depois a gente saiu para jantar, todo mundo. Eu sempre gostei da ideia do casamento e eu sempre tive uma vontade de ter uma família e casar com alguém e ter filhos, mas até a Nathalia aparecer na minha vida eu nunca tive certeza. E agora eu tenho. Você é a minha rainha, você é o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu te amo com todas as minhas forças. E eu quero você do meu lado para sempre.

Visivelmente emocionada, e secando as lágrimas, Nathalia demonstrou estar surpresa com a situação!

- Ele odeia aparecer, ele nem gosta nem de tirar foto! Ai meu amor, eu também te amo muito. Ele é um brilho que apareceu na minha vida. É muito lindo, muito especial.

Fofos, né?