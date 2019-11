Força Tática da PM prende trio que roubou motorista e passageira de aplicativo

Policiais da Força Tática do 41º Batalhão prenderam, em Santo André, na manha desta segunda-feira (25), Jonathan Rodrigues Vianna, 22 anos, Miller Pereira da Silva, 25, e Douglas de Lima Flores, 32. O trio participou de assalto a motorista de aplicativo e passageira neste domingo (24), na rua Fernando Mascarenhas, no Rudge Ramos, em São Bernardo.

Segundo o próprio relato dos criminosos, o carro do motorista de aplicativo estava parado em frente a um condomínio quando a vítima desceu do veículo com uma criança e foi abordada por Silva, que portava simulacro de arma de fogo. Os ladrões levaram celular de ambas as vítimas, o carro do motorista e a bolsa da passageira que tinha roupas de criança, fralda e lenços umedecidos.

Silva e Flores foram encontrados pela PM (Polícia Militar) nesta manhã, na rua Maurício de Medeiros, no Jardim Santo André. De acordo com os policiais, os criminosos estavam no carro de Flores, modelo Peugeot -- o mesmo utilizado no dia do crime, quando foram abordados por atitude suspeita. Em vistoria, a equipe encontrou um celular, o qual os ladrões disseram não saber a procedência, entretanto, acabaram confessando que o objeto era fruto de um furto praticado pela dupla no dia anterior, em São Bernardo, e que estariam levando o aparelho para venda.

Questionados do crime, a dupla informou que o terceiro comparsa estava com a chave do carro roubado em sua casa, na Vila Palmares, também no município andreense. A dupla foi presa e levada até a casa de Vianna, onde a polícia encontrou o carro e o restante dos objetos roubados. O celular do motorista de aplicativo já tinha sido vendido pelo trio.

O três foram presos e encaminhado ao 4º DP (Jardim) de Santo André. Todos já tinham passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas.

A equipe do Diário conversou com Vianna, que saiu a cerca de um ano da reclusão. "Fiquei um ano e cinco meses preso por tráfico e roubo. Não sai (da prisão) e voltei para o crime, mas estou com o aluguel dessa casa atrasado e desempregado. Por desespero fui roubar de novo para não ser despejado com minha mulher e filho".

Vianna disse que a companheira conseguiu emprego recentemente como faxineira de escola, entretanto, a polícia apuro que a menina, de 20 anos, trabalha como esteticista.

Os outros dois ladrões não quiseram falar com a reportagem.

As vítimas foram acionadas pela polícia para reconhecimento do grupo e retirada dos pertences.