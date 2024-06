Consórcio ABC discute o Plano Clima em Brasília

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC debateu na última semana estratégias setoriais do Plano Clima durante o Seminário de Apresentação do Processo de Construção da Estratégia Nacional de Mitigação 2024-2025, realizado em Brasília. O evento foi organizado pela Casa Civil da Presidência da República, pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) e pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação).

A região foi representada pelo diretor de Programas e Projetos do Consórcio ABC, João Ricardo Guimarães Caetano, que é especialista em Gestão Ambiental e mestre em engenharia com ênfase em Planejamento Ambiental.

No seminário, foi anunciada a gestação do decreto de Programa Cidades Verdes e Resilientes, que contemplará os municípios com políticas para as áreas verdes, o uso e ocupação do solo sustentável, tecnologias de baixo carbono e mobilidade sustentável.

“Este projeto está previsto para ser lançado no dia do Meio Ambiente (5 de junho) e pode se constituir num marco de avanço para a política ambiental urbana, tão negligenciada historicamente pelos governos federais, mas tão importante para a sociedade brasileira. As pessoas moram nas cidades e nelas se apresentam enormes desafios ambientais”, comentou João Ricardo.

O MCTI integra o grupo de trabalho interministerial, definido pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), para a construção do Plano Clima Mitigação.