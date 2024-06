Confira a programação completa de quermesses e festas juninas no Grande ABC

O começo do segundo semestre do ano marca também o início das festas juninas, aguardadas e celebradas em todas as cidades da região. Serão pelo menos 90 pontos de festejo no Grande ABC – reunidos e detalhados pelo Diário.

Segundo a estimativa de público fornecida pela Diocese de Santo André (responsável pelas paróquias regionais), a movimentação simultânea nas sete cidades em cada dia de quermesse pode ser de cerca de 44 mil pessoas.

Aliás, a data limite neste ano para “pular a fogueira” entre quitutes e gincanas típicas será o domingo de 28 de julho, com a saideira das paróquias Cristo Operário (Santo André), Imaculada Conceição Aparecida (São Bernardo), Maria Mãe dos Pobres (Diadema), Nossa Senhora da Salete (Santo André) e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (São Bernardo).

SHOWS CONFIRMADOS

Até o momento, o destaque de atrações musicais confirmadas vai para a Festa Junina de Mauá, que organiza os shows de Naiara Azevedo (7/6), Tierry (8/6), Xande de Pilares (9/6), Sidney Magal (15/6), Mumuzinho (22/6), Edson & Hudson (23/6), Maneva (14/6), Barões da Pisadinha (16/6) e Titãs (21/6). Com entrada solidária, há uma lista de alimentos aceitos para cada data (https://www.dgabc.com.br/Noticia/4141413/baroes-da-pisadinha-sidney-magal-e-titas-comporao-a-proxima-festa-junina-de-maua).

O shopping São Bernardo Plaza também receberá em clima junino a banda Chimarruts em 30 de junho, além do Exalta no dia 26 e, no domingo do dia 30, a cover oficial de Marília Mendonça, Lorena Alexandre.

Em Ribeirão, a aposta será em artistas locais como Gabriel Buscarioli, Trio Malaquias, Leon Félix, Fabricio Ramos e Banda, Forró do Vital, o grupo Cambuci da Serra e a dupla Roger e Rogério para diferentes horários (https://www.dgabc.com.br/Mobile/Noticia/4141737/ribeirao-pires-realiza-46-edicao-da-festa-de-santo-antonio).

CONFIRA ABAIXO O GUIA PARA APROVEITAR O “ARRAIÁ REGIONAL”, SEPARADO POR CIDADES E INSTITUIÇÕES ORGANIZADORES.

SANTO ANDRÉ

Arraial Solidário

Programado para 14, 15 e 16 de junho no Estacionamento do Paço Municipal. Organizado pela Prefeitura de Santo André, o evento, assim como nos últimos anos, terá entrada solidária voltada às entidades assistenciais parceiras do Fundo Social de Solidariedade, com alimentos revertidos ao Banco de Alimentos e agasalhos encaminhados à Campanha do Agasalho. Barracas de comidas típicas e atrações musicais deverão ser divulgadas em breve.

Arraiá do Aramaçan

R. São Pedro, 345 – Silveira

Data: 1/6 a 7/7

Horário: a partir das 19h.

*O ingresso de entrada será comercializado antes do evento.

Arraial do Justos 2024 - Igreja Bola de Neve

Avenida dos Estados, 4430 - Vila Metalúrgica

Data: 8/6.

Horário: a partir das 14h.

*A entrada custa R$ 15 e crianças de até 10 anos não pagam, segundo a organização.

Comunidade São Pedro e São Paulo

R. Doninha, 37 - Cidade Recreio da Borda do Campo

Data: 1º/6 a 29/6

Horário: 20h às 23h

Paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu

Avenida Príncipe de Gales, 637 - Vila Príncipe de Gales

Data: 1º/6 a 9/6

Horário: 18h às 22h30

Paróquia Santa Rita de Cássia

R. Padre Agnaldo Sebastião Vieira, 70 - Vila Pinheirinho

Data: 25/5 a 6/7

Horário: 17h às 22h

Santuário Senhor do Bonfim

R. Suíça, 1050 - Parque das Nações (quadra do Santuário)

Data: 25/5 a 7/7

Horário:18h30 às 22h30

Paróquia Santa Maria Goretti

Av. Nova Iorque, 20 - Utinga

Data: 15/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h30

Paróquia Nossa Senhora das Dores

Rua Hermínia Lopes Lobo, 254 - Vila Palmares

Data: 8/6 a 30/6

Horário: 19h às 22h30

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Rua Guerra Junqueiro, 201 - Vila Humaitá

Data: 1º/6 a 29/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia Santa Cruz

Av. Dom Pedro I, 50 - Vila America

Data: 8/6 a 7/7

Horário: 18h às 22h

Paróquia Nossa Senhora da Salete

Rua Dr. Siqueira, 140 - Vila Helena

Data: 6/7 a 28/7

Horário: 18h às 22h

Paróquia Cristo Operário

Rua Carijós, 1863 - Vila Linda

Data: 1º/6 a 28/7

Horário: 18h30 às 22h

Paróquia São José Operário

Rua Bela Vista, 215 - Jardim Bela Vista

Data: 25/5 a 30/6

Horário: 17h às 22h

Catedral de Nossa Senhora do Carmo

Praça do Carmo, s/n - Centro

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

R. Madagascar, 195 - Parque Oratório

Data: 25/5 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia Santo Antônio

Largo São Francisco, 113 - Vila Alpina

Data: 25/5 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia São João Batista

R. Piracanjuba, 542 - Parque João Ramalho

Data: 17/5 a 14/7

Horário: 18h às 23h

Paróquia Nossa Senhora das Graças

R. Guerra Junqueira, 201 - Vila Humaitá

Data: 4/5 a 16/6

Horário: 19h às 22h

Paróquia Jesus Bom Pastor

R. Felício Pedroso, 201 - Jardim Bom Pastor

Data: 25/5 a 7/7

Horário: 18h às 22h

Paróquia Santa Joana d'Arc

R. Francisco Inácio, 92 - Vila Vitória

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 19h às 22h

Igreja de Santa Teresinha

Praça Rui Barbosa, s/n - Santa Teresinha

Data: 1º/6 a 7/7

Horário: 18h às 23h

Paróquia Santa Gemma Galgani

Rua Paulino de Lima, 40 - Jd. Ana Maria

Data: 11/5 a 23/6

Horário: 18h às 23h

Paróquia Nossa Senhora da Paz

Rua Aqueronte, 168 - Jardim do Estádio

Data: 8/6 a 7/7

Horário: 18h30 às 23h

Paróquia São João Batista

Rua Piracanjuba, 542b - Parque João Ramalho

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 18h a 22h

Paróquia Matriz de Santo André

Praça Presidente Vargas, 1 - Vila Assunção

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Praça do Cruzeiro, 230 - Vila Curuçá

Data: 4/5 a 9/6

Horário: 18h às 22h30

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Rua Málaga, 380 - Parque Capuava

Data: 25/5 a 29/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia São Camilo de Léllis

Rua do Centro, 928 - Camilópolis (evento no Espaço de Festas, atrás da Igreja)

Data: 18/5 a 23/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Rua Alcides Maia, 12 - Vila Luzita

Data: 29/6 a 13/7

Horário: 18h às 22h

Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto

Rua Campos do Jordão, 105 - Vila Clarice

Data: 29/6 a 6/7

Horário: 18h às 22h

Paróquia Maria Imaculada

R. Fenícia, 774 - Parque Novo Oratório

Data: 18/5 a 16/6

Horário: 19h às 22h

Paróquia São Jorge

Rua Amazonas com R. Espírito Santo, Bairro Cidade São Jorge

Data: 22/6 a 14/7

Horário: 19h às 23h

Paróquia Santo Antônio do Arraial

Av. Alfredo Maluf, 235 - Jardim Santo Antônio

Data: 25/5 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia São Judas Tadeu

Rua Vitória Régia, 933 - Bairro Campestre

Data: 8/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Festa Junina do Primeiro de Maio

Av. Portugal, 79 - Centro

30/5 a 30/6

Horário: sexta-feira, das 19h às 23h; aos sábados das 17h às 23h; no domingo das 17h às 22h

*Associados têm entrada franca. Entrada individual R$ 15 e para a família em R$ 30

SÃO BERNARDO

Paróquia Santíssima Virgem

Rua do Túnel, s/n - Bairro Anchieta

Data: 18/5 a 30/6

Horário: sábado 18h às 23h; domingo das 18h às 22h

Paróquia Santa Maria

Rua Albino Demarchi, 1.233 - Jardim Andrea Demarchi

Data: 4/5 a 9/6

Horário: 18h às 22h

Igreja de Nossa Senhora de Aparecida

Juscelino Kubitschek, 10 - Jardim Nazareth

Data: 8/6 a 9/6

Horário: 17h às 22h

Paróquia São Benedito

R. Wadia Jafete Assad, 690 - Bairro dos Casa

Data: 25/5 a 16/6

Horário: 18h às 22h

Igreja de Santa Luzia Virgem e Mártir

R. Josefina Feltrim - Alvarenga

Data: 11/5 a 16/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia Menino Jesus

Rua Haydée, 160 - Jordanópolis

Data: 18/5 a 30/6

Horário: 18h às 22h30

Paróquia São Pedro e São Paulo

Avenida Dom Pedro de Alcântara, 225 - Vila São Pedro

Data: 1º/6 a 7/7

Horário: 18h às 22h

Paróquia Sagrada Família

Estr. dos Casa, 3800 - Bairro dos Casa

Data: 1º/6 a 7/7

Horário: 18h às 23h

Paróquia Santa Luzia

R. Sérgio Cardoso, 314 - Jardim Beatriz

Data: 18/5 a 9/6

Horário: 19h às 22h

Paróquia de Santa Luzia e Santo Expedito (Capela São Paulo Apóstolo e Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos)

Rua Filomena Cassilhas, 97 - Jardim Irajá

Data: 29/6 a 6/7

Horário: 18h às 22h

Paróquia Nossa Senhora da Assunção

Rua Cristiano Angeli, 300 - Assunção

Data: 8/6 a 23/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia Imaculada Conceição Aparecida

Rua Primo Becjelli, 310 - Parque Seleta

Data: 29/6 a 28/7

Horário: 18h às 23h

Paróquia São José do Baeta Neves

Praça São José, 243 - Baeta Neves

Data: 25/5 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Santuário Nossa Senhora Aparecida

R. Xavier de Tolêdo, 190 - Pauliceia

Data: 1º/6 a 4/7

Horário: 18h às 22h30

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Rua Maria Adelaide de Lima Quelhas, 100 - Bairro DER

Data: 29/6 a 28/7

Horário: 18h às 22h

Paróquia São João Batista - Região Anchieta

Avenida Ivai, 200 - Riacho Grande

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 19h às 23h

Paróquia São Maxiliano Maria Kolbe

Estrada do Rio Acima,6242- Tatetos – Riacho Grande. Também na Rua Hugo Vieira Pinto, 489 - Santa Cruz

Data: 2/6 a 27/7

Horário: 19h30 às 22h30

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Basílica Menor ou Igreja Matriz)

Praça da Matriz, s/n - Centro

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 16h às 22h30

Paróquia Santa Teresinha

Rua Antônio Simionato, S/N - Bairro Santa Terezinha

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h

QuerMesc

Av. Robert Kennedy, 2113 - Jardim Beatriz

Data: 8/6 a 14/7

Horário: sábado 17h30 às 23h30; domingo das 17h30 às 22h30

*Associados ao clube Mesc têm entrada franca, o público geral paga R$ 50 (revertidos em consumação).

Arraiá do São Bernardo Plaza

Av. Rotary, 624 - Centro

Data: 27, 28, 29 e 30 de junho; e 4, 5, 6 e 7 de julho

Horários: quinta e sexta-feira: 16h às 22h; sábado e domingo: 10h às 22h

Quermesse Calux

Rua Larga - Bairro Calux (na quadra)

Data: 31/5 a 1°/7.

Horário: a partir das 18h

Quermesse Jardim Regina

R. João de Barros, 329 – Ferrazópolis

Data: 8/6 a 7/7

Horário: a partir das 18h

Paróquia Santo Antônio

Estrada Galvão Bueno, 4945- Batistini

Data: 1º/6 a 14/7

Horário: 19h às 23h

Paróquia São João Batista

Praça São João Batista, 01 - Rudge Ramos

Data: 17/5 a 14/7

Horário: 18h às 23h

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (Região São Bernardo, Anchieta)

Rua Nossa Senhora de Guadalupe, 398 - Jardim das Orquídeas

Data: 1º/6 a 7/7

Horário: 18 às 22h

SÃO CAETANO

Paróquia Nossa Senhora Candelária

R. Castro Alves, 781 - Cerâmica

Data: 18/5 a 7/7

Horário: 17h às 22h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua Oriente, 455 - Bairro Barcelona

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia São João Batista

Rua Piauí, 774 - Bairro Santa Paula

Data: 22/6 a 7/7

Horário: 19h às 21h30

Paróquia Santo Antônio

Av. Líbero Badaró, 335 – Jardim São Caetano

Data: 18/6 a 16/7

Horário: 19h às 23h

Paróquia São Caetano

Praça Comendador Ermelino Matarazzo, S/N

Data: 15/6

Horário: 17h às 22h

Paróquia São Bento

Rua Bom Pastor, 1.248 - Bairro Osvaldo Cruz

Data: 18/5 a 9/6

Horário: 19h às 23h

Paróquia São Francisco de Assis

Al. João Galego, 263 - Bairro Santa Maria

Data: 6/4 a 26/5

Horário: a partir das 18h

Nossa Senhora das Graças

Rua Tocantins, 436 - Nova Gerty

Data: 4/5 a 16/6

Horário: a partir das 19h

DIADEMA

São João de Diadema

A programação acontecerá entre 21 e 30 de junho. Além das barracas de comida e bebida típicas, o evento promoverá a arrecadação beneficente de alimentos. A Prefeitura de Diadema deve confirmar em breve as atrações musicais para a festividade.

Paróquia Santo Arnaldo Janssen

Avenida Brasília, 400 - Campanário

Data: 25/5 a 7/7

Horário: 18h às 23h

Paróquia Maria Mãe dos Pobres

R. Santa Cruz, 246 - Canhema

Data: 29/6 a 28/7

Horário: 17h30 às 22h

Paróquia Cristo Rei

R. Claudino de Oliveira Pessoa, 79 - Parque Real

Data: 8/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 144 - Eldorado

Data: 8/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia Bom Jesus de Piraporinha

Praça Bom Jesus de Piraporinha, 118 - Piraporinha

Data: 18/5 a 30/6

Horário: 18h às 23h

Paróquia Nossa Sra. das Graças

Avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim, 2.475 - Jd. Ruyce

Data: 8/6 a 30/6

Horário: 19h às 22h

Paróquia Imaculada Conceição

Praça Agostinho Bertoli - Centro

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 17h às 22h

Paróquia Menino Jesus de Praga

Rua Luiz de Vasconcelos, 100 - Jardim Marilene

Data: 1º/6 a 30/6

Horário: 17h às 22h

MAUÁ

37ª Festa Junina de Mauá

Estacionamento da Prefeitura (Av. João Ramalho, 205 - Vila Noêmia)

Data: 7/6 a 23/6

Horário: a partir das 18h

Paróquia Jesus Bom Pastor

Rua Oscar Sudatti, 35 - Parque Jaguari, Mauá

Data: 22/6 a 23/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia São Pedro Apóstolo

Rua São Pedro, 80 - Vila Guarani

Data: 15/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia São Vicente de Paulo

Rua Vice Presidente Francisco Silviano Alves Brandão, 76 - Parque São Vicente

Data: 8/6 a 30/6

Horário: 18h às 22h

RIBEIRÃO PIRES

Festa de Santo Antônio

Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro)

Data: 7, 8 e 9 e 14, 15 e 16/6

Horário: às 18h

Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Rua Luzitanos, 500 - Vila Gomes

Data: 8 a 16 de junho

Comunidade Sagrado Coração de Jesus

Rua Domingos Rigo Filho, 3 - Jd. Luso

Data: 8 a 16 de junho

Paróquia São José de Ribeirão Pires

Av. Santo André, 110 - Centro Alto

Data: 29/6 a 30/6

Horário: 17 às 22h

Paróquia Sant'Anna

Capela Sagrado Coração de Jesus (Rua Domingo Rigo Filho, 3 - Jardim Luzo)

Data: 8/6 a 16/6

Horário: 18h às 22h

Paróquia São Judas Tadeu de Ribeirão Pires

Rua Clemente Peralta, 546 - Jardim Caçula

Data: 8/6 a 16/6

Horário: 19h às 22h

RIO GRANDE DA SERRA

Paróquia São Sebastião

Rua Francisco Moraes Ramos, 40 - Centro

Data: 6/7

Horário: 16h às 23h

