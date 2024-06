Golden Square disponibiliza ingressos para show com Xande de Pilares

Ingressos para o “arraiá” do Golden Square Shopping de São Bernardo estão disponíveis a partir desta segunda-feira (10). A festa contará com um show gratuito do sambista Xande de Pilares, no sábado do dia 22.

Já no domingo (23), a trilha sonora festiva fica por conta da banda Circuladô de Fulô.

Ingressos para os dois dias de festa estarão disponíveis a partir do meio-dia da próxima segunda-feira (10).

Será preciso resgatar um cupom de participação pelo aplicativo do shopping e realizar a retirada prévia dos ingressos no Golden Square a partir da compra, das 12h às 20h (sendo permitido duas unidades por CPF a cada dia de festa). O ponto de retirada será em frente ao palco localizado no piso L3.