'BBB 25': Diego vira alvo de deboche, Renata chora e madrugada expõe rachaduras no grupo

A liderança conquistada por Vitória Strada no BBB 25 acentuou tensões já existentes dentro da casa. Na madrugada desta sexta-feira, 4, conversas revelaram mágoas antigas, alianças estremeceram e participantes admitiram inseguranças sobre os próximos passos do jogo.

Diego é alertado sobre rivais

No Quarto do Líder, Vitória Strada relatou a Diego Hypolito que Maike, João Pedro e João Gabriel teriam zombado dele durante uma discussão. "Eles estavam debochando muito de você. Tanto ou mais que o Maike", disse a atriz, que acompanhou a cena à distância.

Diego recordou que se sentiu desrespeitado após comentários sobre sua necessidade de terapia. "Não importa o contexto do que foi dito. Quando uma pessoa escuta isso ao vivo, não pega legal para mim", afirmou o ginasta.

Vitória reforçou que chamou a atenção de Maike pelo comportamento: "Pontuei com ele que não achava legal a maneira que eles tinham se posicionado."

Reclamações contra Maike e novos alvos de voto

Ainda durante a conversa, Diego lamentou a postura de Maike, apontando que o adversário mantinha sempre o mesmo discurso ao abordá-lo. "Eu acho isso tão chato, Vitória. Toda hora a mesma coisa: 'Sou seu fã, mas aqui é jogo'. Não vou ficar discutindo com alguém que repete isso", comentou.

O ginasta ainda acrescentou que passou a considerar João Pedro e João Gabriel como prioridades para seu voto. "Eles entraram na onda do Maike. Agora são prioridades minhas, mas o Maike ainda é o primeiro, porque já me vetou de várias provas."

DR entre aliados termina com choro e desabafo

No Quarto Nordeste, Renata decidiu reunir João Pedro e João Gabriel para uma conversa franca sobre situações que a deixaram magoada ao longo do jogo. A bailarina relembrou episódios em que se sentiu injustiçada e acusada de usar os colegas para se beneficiar.

"Você nunca me pediu desculpa disso, e eu achei tão grave", começou Renata, citando um momento em que João Pedro teria sugerido que ela, Eva e Vilma falavam mal dos gêmeos. "Fonte: vozes da cabeça dele, porque eu nunca falei mal de vocês", disparou.

A sister também mencionou outra situação que a incomodou: "Tu pegou e falou que eu usava vocês para chegar na final." João Pedro tentou negar: "Eu falei desse jeito? Não falei isso, não."

Renata seguiu e trouxe à tona comentários antigos feitos durante festas. "Disseram que nosso grupo fala mal um do outro pelas costas, mas se entende. Isso me chateou."

Diante da lista de mágoas, João Gabriel reagiu: "Agora você vai usar isso contra a gente? A gente já tinha resolvido isso." Renata rebateu: "As coisas vão acontecendo e eu fui deixando para lá, mas chateiam."

A bailarina, emocionada, desabafou: "Estou cansada de ficar me explicando, de fazer com que as pessoas acreditem em quem eu sou. Não quero mais. Se não confiam em mim, só digam."

João Gabriel tentou acalmar a sister: "A gente confia em você. Você que entendeu errado." Renata, porém, manteve o tom: "Eu não quero mais me explicar." João Gabriel insistiu: "Se a gente não confiasse, não estaríamos juntos." Ao final da conversa, João Pedro e João Gabriel levantaram da cama para abraçar Renata.

Espionagem e discussões expostas

Antes da DR, Vitória e Diego utilizaram o EspiaBBB para escutar uma discussão no Quarto Nordeste. Renata confrontava João Pedro e João Gabriel sobre episódios antigos que a deixaram "chateada".

"Eles estão brigando entre eles?", comentou Vitória, surpresa com o que ouviu. Curioso, Diego depois se aproximou da porta para ouvir melhor a conversa.

Durante o desabafo, Renata relembrou acusações feitas pelos gêmeos em festas anteriores. "Não adianta, porque vocês querem sempre ter razão. Eu trouxe todos os acontecimentos para que vocês entendessem a minha chateação."

João Gabriel rebateu: "Agora você vai usar isso contra a gente?" Renata respondeu: "As coisas chateiam. Mesmo deixando passar, eu não esqueci."

Flertes e brincadeiras aliviam o clima

Mesmo em meio a conversas tensas, Maike e Renata conseguiram momentos de leveza durante a madrugada. Deitados na mesma cama no Quarto Nordeste, depois de Renata chorar e desabafar sobre suas inseguranças no jogo, os dois retomaram o clima de flerte que já vinha sendo observado pelos colegas.

"Mais um dia te alugando. Está vendo, a falta da Eva?", brincou Renata, em referência à amiga que já deixou o reality. Maike aproveitou o momento para se aproximar ainda mais e sugeriu: "Me aluga para a vida."

A bailarina, ainda emocionada, caiu na risada: "Lá vem, bem na hora que estou chorando, sofrendo."

Maike tentou se justificar, afirmando que era "mais forte do que ele" e prometeu: "Parei, parei."

A interação continuou quando o nadador pediu que Renata fosse mais carinhosa. "Você está na minha mão, viu?", disse, em tom de brincadeira. A sister reagiu, mantendo o bom humor: "Quer que eu fique me humilhando?"

Maike insistiu: "Seja mais carinhosa comigo." A resposta de Renata veio rápida: "Você está carente, já já passa."

Ainda sorrindo, a bailarina avisou que, quando ele sair do programa, encontrará muitas meninas interessadas. "Você está muito tempo confinado. Quando sair, vai ter fila", afirmou, arrancando mais risadas de Maike.

Expectativa por um Paredão disputado

A formação do próximo Paredão promete tensão. Como consequência da prova, Maike e Delma precisam chegar a um consenso para indicar um participante. Vitória analisou a situação: "Nenhum lado vai ceder facilmente."

Delma já indicou que pretende proteger Guilherme, Vinícius e Daniele Hypolito. Daniele se ofereceu como opção para evitar que aliados mais próximos fossem prejudicados: "Pode bater o pé para ser eu."

Enquanto isso, Maike tenta evitar que três aliados caiam na berlinda. "Três não vai, não. Fica em paz", garantiu. A formação do Paredão acontece nesta sexta-feira, 4, e a eliminação está prevista para domingo, 6.