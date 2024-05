Barões da Pisadinha, Sidney Magal e Titãs comporão a próxima Festa Junina de Mauá

A 37ª Festa Junina de Mauá chega em 7 de junho com atrações diversificadas, comidas típicas e reforçando o seu papel de proporcionar lazer, diversão e garantir ajuda ao próximo. Para entrar, será necessário doar um quilo de alimento não perecível (cada uma das nove noites de evento receberá um item diferente). Entre as atrações confirmadas estão: Naiara Azevedo, Tierry, Xande de Pilares, Maneva, Sidney Magal, Barões da Pisadinha, Titãs, Mumuzinho e Edson & Hudson.

Segundo a organização, o que for arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade municipal, que destinará às famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. A 37ª Festa Junina de Mauá será no estacionamento de funcionários da Prefeitura.

Artistas locais que queiram se apresentar no evento precisam se inscrever pelo site: https://mapacultural.maua.sp.gov.br/oportunidade/28/, até dia 31 de maio - quem se cadastrar após esse prazo, não poderá participar desta edição, mas já estará apto a ser convidado para outros eventos. É importante destacar que a oportunidade é exclusiva para artistas que morem em Mauá. Aqueles que não são residentes da cidade, ou que não estejam credenciados e cadastrados no Mapa Cultural local, serão desconsiderados no processo de seleção.

O palco vai abrigar shows de artistas de renome no cenário musical nacional e nomes locais. O espaço contará ainda com parque de diversões e barracas para alimentação, com oferta de produtos juninos e bebidas. Os portões abrem às 18h, com as apresentações principais previstas para as 21h.

Confira a lista de atrações principais e os itens a serem doados em cada noite de evento:

1º Final de semana

7/6 – Naiara Azevedo – 1kg de arroz ou feijão

8/6 – Tierry – 1 pacote de farinha de trigo ou de milho

9/6 – Xande de Pilares – 1kg de açúcar ou 1 litro de óleo

2º Final de semana

14/6 – Maneva – 1 pacote de açúcar ou achocolatado

15/6 – Sidney Magal – 1 pacote de macarrão ou 1 litro de óleo

16/6 – Barões da Pisadinha – 1kg de arroz ou feijão

3º Final de semana

21/6 – Titãs – 1 pacote de café

22/6 – Mumuzinho – 1kg de arroz ou feijão

23/6 – Edson & Hudson – 1 litro de óleo