Diadema celebrará São João com apresentações de Zeca Baleiro e Juliette

Entre os dias 21 e 30 de junho, a partir das 17h, a Praça da Moça de Diadema, estará em clima junino. Com música, danças em quadrilha, solidariedade e comidas típicas para todos os gostos, esta é a terceira edição consecutiva da festa. Para agitar o público, diversos artistas, tanto locais, como Jeff Machado, Trio Amizade e Gaviões do Nordeste, quanto cantores renomados, como Zeca Baleiro, Renato Teixeira, Juliette e Yasmin Santos, se apresentarão.

Além disso, a festa contará com postos de arrecadação de agasalhos e de alimentos não perecíveis ao Fundo Social do município. De sexta a domingo, o Fundo Social realizará o Bingo Solidário, cujo dinheiro arrecadado será destinado aos trabalhos da instituição designada a ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

As quadrilhas juninas e os DJs também irão marcar presença, chamando a todos para dançar e aprender novos passos de forró e de outros gêneros marcantes dessa festa. A Lira Musical de Diadema convida o Renato Teixeira para apresentar um repertório com o melhor da música sertaneja raiz.

Comidas e bebidas típicas também estarão garantidas com os empreendedores do programa de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).

Além do São João, outras atividades culturais também estão previstas pelos próximos dias. A programação de todo o mês pode ser conferida no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Cultura, na aba Eventos (https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura/cultura-eventos/), ou pelo link que concentra todas as redes da Secretaria de Cultura (https://linktr.ee/sec.culturadiadema).

PROGRAMAÇÃO

21/6 – sexta-feira – a partir das 18h

- Lira Musical de Diadema Convida Renato Teixeira;

- DJ Ju Salty;

22/6 – sábado – a partir das 15h

- Circuladô de Fulô;

- Jackson Rufino;

- Quadrilhas Juninas;

- DJ Iasmin;

23/6 – domingo – a partir das 15h

- Yasmin Santos;

- Erikka;

- Jeff Machado;

- Anderson Lirah;

- DJ Ju Salty;

25/6 – terça-feira – a partir das 18h

- Fábia Rodrigues;

- Trio Amizade;

- Nego Do Acordeon;

- DJ Carlu;

26/06 – quarta-feira – a partir das 18h

- Fabinho Zabumbão;

- Forró Konsiderado;

- Alemão GT;

- DJ Carlu;

27/6 – quinta-feira – a partir das 18h

- Violeiros Convidam Adriana Farias;

- Nicolau Araujo: Tributo Zé Ramalho;

- Matheus e Fabiane;

- DJ Iasmin;

28/6 – sexta-feira – a partir das 18h

- Juliette;

- Geiza Guedes;

- Neguinho Bahia & Xandy Bahia;

- DJ Carlu;

29/6 – sábado – a partir das 15h

- Bicho de Pé;

- Gaviões do Nordeste;

- Quadrilhas Juninas;

- DJ Carlu;

30/6 – domingo – a partir das 15h

- Zeca Baleiro;

- Pelejah de Jah;

- Mulango Dengo;

- Bonecões da Fábrica de Cultura

- DJ Carlu.