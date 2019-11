Comércio planeja vender até 15% a mais no Natal

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



23/11/2019



Com a chegada do Natal, a principal data para o comércio, os lojistas de rua da região projetam um acréscimo de até 15% nas vendas do período na comparação com o ano passado. O otimismo é impactado pela disponibilização do saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), além da melhora – mesmo que tímida – da economia.

Com o pagamento dos R$ 500, a expectativa é a de que o consumidor tenha mais fôlego para o pagamento de dívidas e, consequentemente, para a compra de presentes. “A confiança do consumidor está melhor. Nos anos passados, ele contava com a primeira parcela do 13º salário (que, por lei, deve ser paga até dia 30 deste mês) para o pagamento de dívidas. Agora, ele pode fazer isso com parte do FGTS ou usar este montante só para os presentes”, afirmou o presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Pedro Cia Júnior. A estimativa da associação, mais conservadora, é a de que o comércio da cidade tenha incremento de 6% mas vendas.

Na tradicional via da cidade para compras, a Rua Coronel Oliveira Lima, a perspectiva é a de que o movimento comece a crescer a partir da Black Friday, que acontece na sexta-feira. De acordo com o diretor da SOL (Sociedade Oliveira Lima e Região), Djalma Lima, a estimativa é de acréscimo de 15% nas vendas. “A impressão é que o consumidor está esperando a Black Friday para comprar. Essa data entrou definitivamente no calendário e o comércio também já está se preparando”, afirmou, pontuando que as lojas devem abrir em todos os domingos, a partir do dia 8 de dezembro.

Em Mauá, o comércio tem expectativa de vender 9% a mais do que no ano passado. O presidente da Aciam (Associação Comercial e Industrial de Mauá), Harry Walendy, considerou que o consumidor vem recuperando a confiança na compra de presentes desde o Dia das Crianças. “Houve retomada. Percebemos que o pessoal se dispôs a gastar mais, o que já demonstrou ter influência da liberação do FGTS.”

Para estimular as compras, os lojistas da cidade vão distribuir cupons para sorteio de diversos prêmios – dentre eles, um automóvel Renault Kwid zero-quilômetro, uma smart TV e uma bicicleta. Podem participar consumidores que gastarem a partir de R$ 50 nas lojas, sendo que o sorteio deve acontecer em 15 de janeiro. “É uma forma de valorizar o comércio de rua, até porque em quase todos os shoppings acontece essa iniciativa (leia mais abaixo)”, comentou Walendy.

Conforme o vice-presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura Júnior, a estimativa é de aumento de 12% nas vendas em relação ao ano passado. Ele salientou que dos tipos de lojas mais procurados estão as do varejo em geral, como “roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos e perfumaria”. O gasto médio deve ser de R$ 180.

A Acisa e a Acisbec vão realizar campanhas institucionais, visando estimular a compra no comércio local. A primeira vai levar o Papai Noel para endereços comerciais da cidade, como a Vila Assunção e o Jardim Utinga.

Shoppings da região recorrem a promoções



Nos shoppings da região, a expectativa é de crescimento de até 20% nas vendas em comparação com o ano passado. Os estabelecimentos têm como destaque os sorteios de prêmios, que vão desde carros a apartamentos.

Em Santo André, o Shopping ABC tem estimativa de 20% no aumento de vendas. Os clientes que gastarem R$ 400 em compras até 5 de janeiro garantem cupom para concorrer a um apartamento, de 73 metros quadrados com direito a dois dormitórios com suíte e duas vagas na garagem em Santo André.

No Atrium Shopping, a expectativa é de 20% de crescimento de vendas. A cada R$ 200 em compras até 5 de janeiro, é possível pegar cupom para concorrer um T-Cross da Volkswagen mais um minicarro (versão elétrica para crianças de 4 a 12 anos).

O Golden Square Shopping, em São Bernardo, projeta alta de 8% nas vendas. Até o dia 24 de dezembro, a cada R$ 250 em compras os clientes poderão levar, por R$ 19,90, um panetone Havanna. O Metrópole também presenteia os clientes com um panetone ou chocotone da Casa Bauducco a cada R$ 350. No São Bernardo Plaza Shopping, a cada R$ 250, o cliente ganha um kit com duas cervejas Colorado edição especial Outback.

No ParkShopping São Caetano, a cada R$ 350 em compras nas lojas participantes, os clientes têm direito a um cupom para concorrer a dez T-Cross e dez vales-compras. Os sorteios são semanais e acontecem às sextas-feiras.

Em Diadema, o Praça da Moça projeta incremento de 11% nas vendas. A cada R$ 250 em compras realizadas até 26 de dezembro, os frequentadores têm direito a um cupom para concorrer a um T-Cross. O shopping também sorteará 15 vales-compras de R$ 1.000.