22/11/2019 | 17:19



O sábado será de bastante Sol e calor na região do Grande ABC. O dia começa com o dia ensolarado e temperaturas em elevação, mas no final da tarde podem haver pancadas de chuva isoladas. A passagem de uma frente fria pelo mar deve provocar declínio acentuado nas temperaturas a partir de domingo, mas não há previsão de chuva pelo menos até a próxima terça-feira.