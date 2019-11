Do Dgabc.com.br



18/11/2019 | 21:07



Ventos de quadrante Sul seguirão influenciando as condições de tempo nesta terça-feira (19) em todo o Grande ABC. O dia será de céu predominantemente nublado, mas o Sol aparecerá entre nuvens em alguns momentos. Mínima prevista de 17ºC e máxima de 24ªC. As chances são pequenas, mas pode haver chuva fraca isolada principalmente a partir do final da tarde. A tendência é a permanência dessas condições de tempo durante toda a semana.