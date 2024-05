PESQUISA As torcidas do Santo André. Torcida Jovem. Ramachões e Ramalhetes. Poluída Nebulosa. Andrélogia.

Para lembrar torcedores símbolos de várias gerações, entre os quais o Velho Borracha, Nelson Cerchiari, Esquerdinha e o torcedor de todos ao torcidas, o Galinha do Amendoim.

Criar uma grande linha do tempo. Focalizar todas as torcidas do EC Santo André (atuais e antigas). Valorizar nomes que desde 1967 vêm levando adiante a bandeira do Ramalhão pelas arquibancadas da vida. Formar novos torcedores e explicar a eles que o futebol raiz é o que levou o Brasil às suas maiores conquistas – e só o torcedor organizado será capaz de recuperar este verdadeiro futebol.

São dois projetos em andamento e em paralelo que se juntam num só, ‘Acervo 1967’ e ‘Brunão Raíz’, com a bandeira do Ramalhão à frente.

O elenco de realizações tem sido extenso. Uma delas: o encontro da velha guarda da Torcida Andreense, quando foram reunidos torcedores depois de décadas sem contato. Memória pura.

Como foi memória pura resgatar e reformar duas bandeiras originais da TUDA (Torcida Uniformizada Dragão Andreense).

Artes de material original das torcidas recriadas. Muitos adesivos criados. O material retrô é rico. E o número 32, deste ano 12, da fanzine “Anarquizando o Brunão”, focaliza o projeto Brunão Raiz em edição especial.

Para contar esta história de amor ao EC Santo André e ao futebol como um todo, entrevistamos o bibliotecário Daniel Andrade, o Doug. O estúdio do DGABC-TV se transformou em arquibancada colorida. Boleiros, vocês precisam assistir.

NO AR

A entrevista completa de Daniel Andrade está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras redes.

Crédito da foto 1 – Luca Dias Gonçalves (DGABC TV)

Crédito das fotos 2 e 3 – Divulgação

ONTEM E HOJE. Daniel, o Doug, conta a história das torcidas do EC Santo André, ex-Santo André FC: história construída com paixão, entusiasmo e devoção

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 12 de maio de 1994 – Edição 8697

PROTESTO – Três mil pessoas fechavam por uma hora a Rodovia Índio Tibiriçá, em Ribeirão Pires, como forma de protesto contra a falta de segurança.

CULTURA & LAZER – Violeira Helena Meirelles, a “Pantaneira”, apresentava-se no Teatro Municipal de Santo André. Dois shows seriam gravados para lançamento nos Estados Unidos.

EM 12 DE MAIO DE...

1564 - A ata da Câmara de São Paulo traz registros sobre a extinção da Vila de Santo André da Borda do Campo, ocorrida quatro anos antes, em 1560.

1904 – Alto da Serra (Paranapiacaba) programava a já tradicional Festa de Santa Cruz, nos dias 12 e 13 de maio (de 1904).

A comissão da festa era formada por Manuel Lopes, Joaquim de Araújo Rodrigues e Antonio Martins.

Convidada para abrilhantar os atos a banda musical de São Bernardo.

1979 – Prefeito Dorival Rezende, de Mauá, mostrava a favela do INPS a autoridades de Gana, Nigéria e Zaire.

HOJE

Dia das Mães

Início da Semana de Orações pela Unidade Cristã

Dia da Enfermagem e do Enfermeiro

Dia do Islamismo em São Paulo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Indiaporã, e em Minas Gerais, Cambuquira.

E mais: 20 cidades do Rio Grande do Sul, Cantagalo (PR), Costa Rica (MS), Estreito (MA), Eunápolis (BA), Lagoa de Pedras (RN), Maracajá (SC), Medicilândia (PA) e Miraíma (CE).

Ascensão de Jesus

12 de maio

O Senhor Jesus foi elevado ao céu.

Ilustração: Vatican News