São Caetano inscreve para a EJA até o dia 6 de dezembro

Da Redação



19/11/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano abriu inscrições para as turmas de 2020 da EJA (Educação de Jovens e Adultos) ontem. Os cadastros ficam abertos até o dia 6 de dezembro e devem ser realizados diretamente na secretaria da EME (Escola Municipal de Ensino) Professor Vicente Bastos (Rua Humberto de Campos, 550, bairro São José).

As vagas destinam-se a moradores da cidade. Para se inscrever no ensino fundamental é preciso ter 15 anos completos e, para o ensino médio, 18 anos.

No dia 16 de dezembro, às 9h, será publicada na EME Professor Vicente Bastos a lista dos convocados para a matrícula. Os inscritos serão classificados pela faixa etária e chamados na ordem crescente, do mais novo para o mais velho, conforme número de vagas.

Na matrícula, que deverá ser realizada entre os dias 16 e 20 de dezembro, o aluno deverá comprovar ser residente em São Caetano, apresentando os originais (com entrega de cópias) dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou de casamento ou RG; comprovante de residência (conta de água ou luz dos meses de outubro e novembro de 2019); IPTU (folha de identificação do ano de 2019, do candidato, dos pais ou responsáveis legais, ou contrato de aluguel e os recibos de pagamento do aluguel dos meses de outubro e novembro de 2019) e comprovante de escolaridade da última série frequentada.